Борьба с ценами: кнутом или пряником

🔊 Воспроизвести

Власть злится на высокие цены, не прислушивается к пояснениям, игнорирует цифры и сурово смотрит на работников торговли. Различные учреждения власти готовят проекты правовых актов и, кажется, выбирают кнут, а не пряник.

Большинство предложений направлено на усиление контроля за предпринимательством, увеличение штрафов, и лишь несколько предложений ориентировано на улучшение условий маркетинга или сохранение добросовестной конкуренции. Исходя из этого, не видно, чтобы конкуренцию заметно поощряли, поэтому не следует надеяться на снижение цен.

Есть только два хороших предложения. Одно из них — это представленный президентом проект поправок к закону об основах правоприменения, в котором предлагается вменить в обязанность разработчикам законов оценку влияния проектов законов на конкуренцию. Звучит как незначительный нюанс, но на самом деле эта поправка очень актуальна. Это изменение еще на стадии издательства законов ввело бы предохранители, которые позволили бы приостановить инициативы, направленные на нарушение или ограничение конкуренции.

Другой прекрасный проект – это предложение Министерства окружающей среды, в котором содержится отказ от абсурдного регулирования в отношении лиц, производящих продовольственные товары и продающих их на дому или в административных помещениях. Для этого не понадобится менять назначение здания или оборудовать дополнительный вход. Примеру этого министерства могли бы последовать и другие учреждения, инвентаризировать все требования к предпринимательству и отказаться от ненужных или избыточных. Ведь самым строгим «полицейским» на рынке является потребитель. Купив однажды некачественный или непонравившийся товар, он больше не придет к этому производителю. И это не изменят ни разрешения, ни другие документы.

На этом пряники и заканчиваются. Все другие предложения направлены на увеличение штрафов или усиление надзора за работниками торговли. В тезисах, подготовленных Министерством хозяйства, изложены рекомендации хорошей и плохой практики, которые, соответственно, должны соблюдать или же избегать их магазины и поставщики. Очевидно, что эти тезисы «сколочены» с перегибом весов в одну сторону переговоров.

Еще одна мера, направленная на снижение цен, — это обязательство торговых центров объявлять цены на товары и слагаемые оптовых цен. Но ведь уже сейчас цены «собирает» Департамент статистики, они также публикуются на сайте Интернета www.produktukainos.lt. Слагаемые цен продовольственных товаров уже много лет наблюдают сотрудники Института аграрной экономики Литвы. Некрасиво желание контролировать и вмешиваться в отношения участников рынка, прикрываясь наблюдательными целями. И бесхозяйственно, потому что это стоит денег налогоплательщиков.

Кажется, что наблюдение за ценами, оглашение их слагаемых и другие меры не позволят снизить цены. Пример этому – цены на электричество, которые регулируются, известны все слагаемые этой цены, однако прогнозируется рост цен на электричество.

Если уж власть искренне стремится снизить цены, то следовало бы начать с себя. Цинично лазить по чужим карманам, не поискав ресурсов в своем собственном. Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет почти пятую часть цены каждого товара. Видимо, не следует напоминать, что в начале кризиса (10 лет назад!) увеличенный НДС так и не был возвращен на уровень 18 проц. Да и вообще, если уже мы хотим видеть всю картину цены, то надо бы показать, какую ее часть составляют все налоги – акцизы, работа, недвижимое имущество и прочее. Акциз и НДС вместе составляют более 50 проц. цены на бензин.

Отрадно лишь то, что власть обещает рост доходов населения. Ну и в этом направлении надо работать с умом, используя метод пряника, а не кнута. Отнять у одного и отдать другому – много ума не надо.

Власть продемонстрировала бы более высокий уровень мастерства, если бы сама затянула ремни, уменьшила бы бремя налогов и создала бы стимулы для развития предпринимательства. А тогда, глядишь, увеличились бы и инвестиции из-за рубежа, возросло бы количество рабочих мест. С увеличением доходов населения и цены бы так не пугали.

Гинтаре ДЯРЖАНАУСКЕНЕ, аналитик Литовского института свободного рынка