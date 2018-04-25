Борьба с дезинформацией – приоритет ЕС

С приближением выборов в Европейский парламент главы стран – членов ЕС призывают к усилению борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями.

Благодаря усилиям Литвы борьба с дезинформацией и ложью стала приоритетом постоянной повестки дня ЕС. По инициативе нашего государства разработан и утвержден общий план действий ЕС по борьбе с дезинформацией.

Одна из главных составных этого плана – введенная в действие в марте специальная Система быстрого оповещения (Rapid Alert System), направленная на обмен информацией между странами-членами, выявление и разоблачение фейков.

План предусматривает координацию действий между государствами – членами ЕС с привлечением контактных должностных лиц, специалистов по проверке фактов и так называемых эльфов. Он также нацелен на укрепление сотрудничества с операторами интернет-сайтов и социальных сетей, их призывают в своей деятельности полностью соблюдать Кодекс поведения по борьбе с разжиганием ненависти в Интернете (Code of Practice), который в 2016 году был представлен компаниями Facebook, Google, Twitter и Microsoft.

Литва одной из первых в ЕС стала на национальном уровне активно применять меры по противодействию дезинформации. Наша страна приняла законы, предоставляющие возможность по решению суда останавливать трансляцию телеканалов за разжигание ненависти и распространение ложных новостей.

Литовские СМИ и гражданское общество ведут активную борьбу с дезинформацией. Новостной портал Delfi совместно с Google, используя искусственный интеллект, запустили сайт Demaskuok.eu, призванный выявлять и разоблачать фейковые новости. В борьбе с ложью в социальных сетях участвуют «эльфы». Литовские журналисты вносят свой вклад в повышение сознательности людей, разъясняя в ходе различных встреч с населением в крупных городах и регионах, какую угрозу несет дезинформация.