Борьба с контрабандой наркотиков

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Сотни досудебных расследований, тонны наркотиков и сырья для их производства – таковы результаты интенсивной борьбы сотрудников таможни против контрабанды наркотиков.

В 2018 году в общей сложности Таможенная криминальная служба начала 446 досудебных расследований. Большинство из них — 342 – связано с контрабандой наркотиков. Абсолютное большинство этих расследований в прошлом году начато из-за наркотиков в посылках, отправляемых по почте. Это многолетняя тенденция, таможенные криминалисты фиксируют ее с 2011 года. Хотя по почте чаще всего отправляют небольшое количество наркотиков — до нескольких десятков грамм, в прошлом году встречались посылки, в которых было более 100 г наркотиков. А вес некоторых посылок с наркотиками превышал 1 кг и достигал 17 кг. Чаще всего по почте отправляли МДМА (экстази), ЛСД, коноплю или медикаменты с психотропными веществами.

В течение многих лет не меняются страны, из которых чаще всего отправляют наркотики в Литву. Это Нидерланды, Великобритания, Германия и Испания.

В 2018 году таможенные криминалисты также изъяли внушительное количество наркотиков. Всего в прошлом году было задержано более тонны наркотиков, в основном растительного происхождения. Еще больше было задержано сырья для производства наркотиков — 4 тонны.

Клайпедская полиция сообщает, что в гимназии служебная собака обнаружила у школьника в рюкзаке, как предполагают, наркотики. Это произошло 24 января во время превентивной акции, в гимназии на ул. Буделкеме. Служебной собакой в рюкзаке молодого человека 2002 г. р. было обнаружено 17 свертков, как предполагают, с наркотическим веществом растительного происхождения и прибор для измельчения растительного вещества.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ