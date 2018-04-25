Браслав: город среди озер

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На северо-западе Республики Беларусь, у водной границы с Литвой, расположился небольшой курортный городок Браслав. Граница двух государств проходит по озеру Дрисвяты (Друкшяй). Две трети озера принадлежат Зарасайскому району Литвы, а одна треть – Браславскому району Витебской области.

Браславский край тоже славится большим количеством озер: здесь находится около 50 разных по величине уникальных водоемов. Сюда на отдых приезжают не только белорусы, но и туристы из зарубежных стран, в том числе из Литвы. Браславщина привлекает людей чистыми озерами, богатыми рыбой, а также местными достопримечательностями.

В прошлом, 44-м номере, «ЛК» писал о трансграничных соревнованиях по гребле между командами Беларуси и Литвы, которые прошли вдоль водной границы озера Дрисвяты. Журналистам из Литвы представилась возможность наблюдать не только за ходом гонок на лодках «Дракон», но и познакомиться с Браславом.

Город с древней историей

Знакомство с любым туристическим объектом начинается, как правило, с его прошлого. Надо сказать, что у Браслава достаточно древняя история – во второй половине первого тысячелетия на Браславских озерах появились первые жители, а уже в XI веке здесь была воздвигнута мощная крепость, охраняющая границы Полоцкого княжества. С XIV века Браслав вошел в состав Великого княжества Литовского и находился во владении великого князя Гядиминаса, затем его сына Явнута. В XV веке город стал административным центром Виленского воеводства, а в 1500 году великий князь литовский Александр Ягеллончик дал ему магдебургское право.

Самая главная достопримечательность города – Замковая гора, откуда, собственно, начинался город и где открывается замечательный вид на православную Свято-Успенскую церковь и на католический костел Рождества Девы. Очень символично, когда две веры идут бок о бок, тем самым объединяя людей, считают браславчане.

Еще Браслав называют белорусским Голливудом. И это не случайно: сразу на въезде в город на холме красуется надпись «Браслав» в стиле американского центра киноиндустрии Голливуда. Надпись была установлена здесь четыре года назад, и за это время место стало любимым туристическим объектом города. Таким же привлекательным, как и арка исполнения желаний, установленная рядом, на старой мощеной дороге – самой древней улице Браслава. Люди приезжают сюда специально, чтобы загадать желание, которое непременно сбывается.

Кстати, в некоторое замешательство привел герб города, на котором изображено всевидящее око, вписанное в треугольник. Ну чем не масонский знак, символизирующий Великого архитектора Вселенной? Однако, как объяснили местные жители – в христианской иконографии глаз является общеизвестным символом божественной вездесущей силы, или же Троицы. Глаз символизирует наблюдение Бога за жизнью и деяниями людей, треугольник — это триединство Бога — Отца, Сына и Духа Святого. Так что «око провидения» на гербе Браслава в символической форме передает Божью опеку над городом, хранит его от всех бед.

Современный туристический центр

Сегодня Браслав – это туристический центр, где проходят достаточно крупные культурные мероприятия. Одно из них – ежегодный музыкальный фестиваль Viva Braslav, который в этом году собрал почти 30 тысяч участников. Для маленького города с населением в 10 тысяч человек это очень знаковое событие, говорит мэр Браслава Александр Боданин.

На вопрос, как город смог разместить всех гостей фестиваля, мэр не без гордости заметил, что сегодня для отдыха Браслав может предложить около 325 агроусадеб. «Наша законодательная база настолько лояльна к бизнесу, что создать агроусадьбу не представляет большого труда – было бы только желание. Написал заявление, заплатил раз в год налог в размере одной базовой величины — и принимай гостей. Вся прибыль остается у хозяина, поэтому ничего не мешает и дальше развивать крестьянско-фермерское хозяйство», – говорит А. Боданин.

В следующем году Браслав будет принимать у себя дожинки – ежегодный фестиваль-ярмарку тружеников села. «Для нас это не только большая ответственность, – говорит мэр, – но и большая честь. Появляется уникальная возможность создать инфраструктуру города». Сейчас полным ходом идет обсуждение концепции развития города, а также проектов по улучшению инфраструктуры.

«Для наших ближайших соседей, в том числе из Литвы, Браслав может быть интересен в первую очередь своей природой, считает А. Боданин. – У нас есть много туристических баз, а географическое расположение города в окружении сосен и озер уже само по себе является готовой рекреационной зоной для людей с заболеваниями сердца. Приехали в агроусадьбу, пожили, подышали воздухом, погуляли по лесу, отдали земле ту негативную энергию, которую накопили в городе, и с чистым сердцем и добрыми помыслами вернулись домой созидать. По-моему, это никакими деньгами не измеришь. Еще одна из ключевых позиций, по которой Браслав мог бы привлечь туристов, это въездной медицинский туризм. Думаю, в ближайшее время мы сможем предложить нашим гостям медицинские услуги высокого качества и по конкурентным ценам».

Кроме того, у города есть ряд проектов, в которые можно было бы привлечь бизнес соседних стран. Уже сформированы готовые земельные участки, целевое назначение которых – туристические объекты. В настоящее время таких участков – около ста. Для ведения бизнеса в Беларуси создана замечательная нормативная база, которая освобождает от налоговых пошлин, от ввозных пошлин растаможки товара для конкретного объекта. Браслав относится к малым городам, которые имеют возможность пользоваться такими льготами. «Если есть желание и готовая бизнес-идея, ее легко и быстро можно воплотить на нашей земле», – подчеркивает мэр.

Трансграничное сотрудничество

Браслав является давним побратимом литовского Висагинаса. Между самоуправлениями двух городов подписан договор о сотрудничестве. Но он имеет больше культурную направленность. По словам А. Боданина, хотелось бы, чтобы это направление переросло в сферу экономики и бизнеса. «Очень хорошо, когда параллельно идет развитие бизнеса и культуры. Они очень гармонично друг друга дополняют и создают комфортные условия в целом для развития».

Сегодня Браслав представлен тремя промышленными предприятиями, двумя строительными. В городе есть филиалы хлебозавода, маслосырзавода, филиал по переработке рыбы «Браславрыба». Кстати, озера в Браславском крае одни из немногих в Беларуси, где водится угорь.

Геополитическое расположение Браслава и района в целом очень благоприятно сказывается на развитии трансграничного сотрудничества. «До установления государственной границы у района было много общего в прошлом, есть много интересного в настоящем и актуальные проекты по обе стороны границы ждут в будущем, – говорит Нина Пучинская, председатель Браславского районного совета депутатов. – Так сложилось исторически, что многие жители Беларуси оканчивали учебные заведения в Литве и оставались там жить и работать, уезжали на стройки Висагинаса, Диджясалиса. Так был создан еврорегион Озерный край, который способствует развитию трансграничья». Сегодня Браслав сотрудничает с Игналинским районом Литвы в сфере образования, спорта и туризма. Уже есть перспективы на развитие сотрудничества и в сфере бизнеса.

На этой земле не могут жить люди с темными мыслями и закрытыми сердцами, считает мэр Браслава. К нам постоянно приезжают люди. В плохое место ведь никто не приедет, говорит А. Боданин. «Поэтому наша задача — сделать комфортным уровень жизни браславчан. Если нашим людям будет комфортно здесь жить, значит, и туристы у нас будут чувствовать себя тоже уютно».

Надежда ГРИХАЧЕВА