Братья Уинклвосс объявлены первыми биткоиновыми миллиардерами

Братья-близнецы Уинклвосс, наиболее известные длительной тяжбой с Марком Цукербергом по поводу изобретения Facebook, объявлены первыми биткоиновыми миллиардерами. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным газеты, в 2013 году они потратили около 11 млн долларов на покупку биткоинов, получив контроль над 1% рынка этой валюты. После роста курса до 11 тысяч долларов за биткоин их состояние, увеличившись на 10000%, приблизилось к 2 млрд долларов.

Это подтверждают данные сайта Coinmarkecap, который оценивает стоимость всех биткоинов в 194-196 млрд долларов.

Уинклвоссы намеренно не распродают криптовалюту, указывая на долгосрочность вложения. Биткоин они называют “улучшенной версией золота”, передает РИА “Новости”.

Американские бизнесмены и гребцы братья Уинклвосс известны из-за судебной тяжбы с основателем Facebook Марком Цукербергом. Они обвиняли его в том, что он украл у них концепцию социальной сети.

Самая популярная в мире криптовалюта 29 ноября обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 11,4 тысячи долларов за биткоин. Позднее ее стоимость обвалилась на две тысячи долларов, а вечером в воскресенье превышает 11,5 тысячи.

NEWSru.com

Метки: Bitcoin, Coinmarkecap, Facebook, В мире, Марк Цукерберг