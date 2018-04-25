Бразилия разрешит иностранным компаниям добывать уран на своей территории

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Правительство Бразилии планирует допустить иностранных инвесторов к разработкам урановых месторождений на территории страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью агентству Reuters заявил министр энергетики и горнорудной промышленности республики Бенту Албукерке.

Для реализации этой инициативы профильные ведомства на протяжении двух лет вели подготовку изменений в национальное законодательство, которые после окончательной доработки будут направлены на рассмотрение в Национальный конгресс (двухпалатный парламент страны). «Сегодня по закону добыча урана является монополией государства и осуществляется госкорпорацией Industrias Nucleares do Brasil. Необходимо таким образом изменить законодательство, чтобы к работе в этой отрасли можно было бы привлекать частный сектор», — пояснил Албукерке.

По словам министра, в контексте реализации будущих изменений правительство рассчитывает улучшить ситуацию в сфере контроля над добычей урана и только потом открыть рынок разведки и добычи этого минерала для потенциальных инвесторов, в том числе из-за рубежа. Вместе с тем политик отрицает возможность негосударственного участия в производстве ядерного топлива даже в будущем.

«Мы обладаем необходимыми технологиями, этим занимается INB, и в этой отрасли все останется по-прежнему», — заявил бывший военный.

До назначения министром Албукерке служил во флоте, где возглавлял ведомственную программу развития технологий и ядерной сферы, в рамках которой курировал в том числе и строительство атомных субмарин для ВМС Бразилии. Уже тогда он выступал за демонополизацию добычи урана в пользу частных инвесторов, напоминает Reuters.