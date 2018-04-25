Бразилия задумалась об ограничении наплыва мигрантов из Венесуэлы

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Власти Бразилии рассматривают возможность ограничения числа венесуэльских мигрантов, ежедневно въезжающих в страну. Об этом, как передает ТАСС, рассказал президент страны Мишел Темер в радиоинтервью.

«Прибывает по 700 человек. Мы думаем над тем, чтобы распределять талончики, разрешающие въезд 100-200 человек, и таким образом организовать этот поток», — сказал Темер.

По его словам, кризис в Венесуэле «нарушает гармонию на американском континенте». «Наша политика заключается в том, чтобы осуществлять прием. Это не только политика, это часть наших обязательств в соответствии с международными соглашениями», — добавил бразильский президент. Во вторник Темер сообщил, что из-за наплыва венесуэльских мигрантов он решил направить войска в штат Рорайма, расположенный у границы Бразилии с этой страной.

18 августа группа жителей бразильского города Пакараима в штате Рорайма разгромила палаточный лагерь, в котором проживали венесуэльские мигранты.

Участвовавшие в беспорядках бразильцы сжигали личные вещи сотен выходцев из соседней южноамериканской страны, забрасывали их камнями и самодельными дымовыми шашками. Венесуэльцы в ответ громили автомобили местных жителей. Столкновения начались после того, как в пятницу четверо мигрантов избили и ограбили бразильского пожилого торговца.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Венесуэлы уехало около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

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