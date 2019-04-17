Бразилия заявила о выходе из Союза южноамериканских наций

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Власти Бразилии объявила в понедельник, 15 апреля, о выходе из Союза южноамериканских наций (УНАСУР). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте бразильского МИД.

«Правительство Бразилии денонсировало сегодня (15 апреля) учредительный договор Союза южноамериканских наций, завершив предусмотренную процедуру выхода из этой организации. Уведомление о данном решении официально передано правительству Эквадора, являющемуся депозитарием договора», — отмечается в сообщении дипломатического ведомства.

Отмечается, что решение вступит в силу через шесть месяцев после его обнародования, то есть в середине октября.

Ранее на фоне кризиса в объединении о решении окончательно выйти из него объявили Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу и Аргентина. Чили приостановило свое участие в организации. В составе УНАСУР, созданного как политическое и экономическое объединение государств Южной Америки в 2008 году, остаются Боливия, Венесуэла, Уругвай, Суринам и Гайана.

В марте президенты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили и Эквадора подписали соглашение о создании нового регионального блока — Форума для развития Южной Америки (ПРОСУР).

Напомним, УНАСУР было создано в мае 2008 года, когда президенты 12 государств Южной Америки подписали договор о создании нового международного объединения — Союза наций.

korrespondent.net