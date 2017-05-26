Бренды Omnitel и Teo будут сохраняться до тех пор, пока забудутся

Компаний Omnitel и Teo уже нет, однако эти бренды, названия предприятий и интернет-адреса еще несколько лет еще несколько лет будут сохраняться. Защита бренда Omnitel заканчивается в 2024 году, Teo – в 2026 году, Lintel – в 2022 году, а BDC (Baltic Data Center) – в 2023 году, информирует в пятницу деловая газета Verslo zinios.

Представители компании Telia говорят, что защита этих брендов, как интеллектуальной собственности будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо. “В будущем мы намерены сохранить все важнейшие бывшие и нынешние свои товарные марки. Даже если защита заканчивается завтра. Telia вправе ее продлить. Это ведь вопрос только нашего решения. Мы работаем с надежными патентными доверенными лицами, с приближением срока они нас всегда информируют”, – сказал газете главный юрисконсульт Telia Lietuva Паулюс Пакутинскас.

Бренд обычно хранится 10 лет со дня регистрации его в патентном бюро.

BNS

Метки: Omnitel, Teo, Литва