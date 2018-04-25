Brexit без соглашения может быть лучше, чем хаос

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Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что выход Великобритании из Европейского Союза (ЕС) без соглашения может быть более выгодным, чем хаос, который бы принес перенос Brexit.

«Чем дольше продолжается неуверенность, тем хуже для обеих сторон. И в этом случае лучше закончить хаос как можно скорее, даже без соглашения, или другим соглашением», – заявила в пятницу Д. Грибаускайте в интервью Euronews в Давосе.

Она отметила, что если британцы выйдут без соглашения, то ЕС сразу же начнет переговоры с Соединенным Королевством «по специальным, узким, секторным вопросам».

В январе британский парламент с большим перевесом голосов отклонил согласованное премьером Терезой Мэй соглашение по условиям выхода. Сейчас премьер намерена провести новые дебаты.

Британские политики также рассматривают возможность проведения второго референдума или переноса сроков выхода, который намечен на 29 марта.

BNS