Brexit не повлияет негативно на большинство литовских компаний – опрос

Основная часть литовских компаний не должна пострадать в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, однако сократилось число предприятий, желающих расширить бизнес, свидетельствует опрос, проведенный Банком Литвы (Центробанком, БЛ).

“То, что выход Соединенного Королевства из ЕС окажет негативное влияние на финансовое состояние, чаще всего указывали крупные компании и торговые предприятия. Кроме того, на сей раз, мы интересовались у компаний о том, какое влияние они бы ощутили, если бы сократились средства помощи ЕС. В среднем две из трех компаний отметили, что это бы не повлияло на финансовое состояние компании, а каждая четвертая компания считает, что все же ощутила бы отрицательное влияние. Возможное негативное влияние сокращения финансирования ЕС чаще всего акцентировали крупные и строительные компании”, – отмечает в пресс-релизе директор департамента финансовой стабильности БЛ Симонас Крепшта.

По его словам, в этом году бизнес планируют расширить около 22% компаний, хотя в начале прошлого года этот показатель составлял 39%.

С. Крепшта утверждает, что почти половина компаний повысила заработную плату, немногим более трети планирует делать это и далее, а побуждает их к этому шагу не только нехватка работников, но и спрос на продукты, налоговый климат и регламентация трудовых отношений.

Опрос по заказу БЛ был проведен в ноябре-декабре прошлого года среди 501 компании различной величины.

BNS

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