Brexit переносится, крайний срок пока не согласован

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Саммит глав государств и правительств ЕС согласился «отложить выход Великобритании из сообщества (Brexit) до 22 мая», но лишь при условии, что «британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе», передает ТАСС со ссылкой на источник в кулуарах саммита. В случае третьего провала соглашения в британском парламенте ЕС до конца марта созовет новый экстренный саммит для принятия окончательного решения о дальнейших действиях, решили участники мероприятия.

В конце дня выяснилось, что лидеры 27 стран — членов Евросоюза пока так и не смогли согласовать решение относительно переноса даты Brexit, который изначально был назначен на 29 марта. Об этом, как передает ТАСС, на полях проходящего саммита сообщил в четверг журналистам представитель главы Евросовета.

«Будет короткий перерыв сейчас, а потом продолжится обсуждение по Brexit», — сказал он.

Как пояснил агентству этот источник, в настоящее время лидеры европейских стран рассматривают несколько дат, на которые они готовы перенести Brexit в случае одобрения сделки парламентом Великобритании. Среди них называются 22 мая, 7 мая, 30 июня и конец года.

Ранее в четверг председатель Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции на полях саммита ЕС в Брюсселе заявил, что выход Великобритании может быть отложен максимум до 18 апреля.

«Я попросил саммит ЕС, чтобы отсрочка была как можно короче и максимум до 18 апреля», — сказал он. Таяни также отметил, что это последний день, когда можно организовать выборы в Европарламент, передает ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, со своей стороны, надеется, что британский парламент одобрит проект соглашения по Brexit. Об этом она заявила в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

«Важно, чтобы парламент воплотил в жизнь результаты референдума и позволил осуществить для британцев Brexit, я искренне надеюсь, что мы сможем сделать это со сделкой. Я продолжаю работать над тем, чтобы парламент мог согласовать сделку и мы могли покинуть [ЕС] упорядоченным образом», — сказала Мэй.

В среду британский премьер-министр запросила у ЕС отсрочить дату выхода страны из сообщества до 30 июня вместо запланированного 29 марта. Глава Евросовета Дональд Туск в ответ заявил, что перенос «развода» на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit.

В тот же день европейский источник сообщил, что саммит ЕС с высокой вероятностью поддержит предложение Терезы Мэй отложить дату Brexit с 29 марта, однако не до 30 июня, как просила Мэй, а не позднее начала выборов в Европарламент 23-26 мая. При этом решение саммита не будет введено в действие, пока британский парламент на следующей неделе не утвердит текст соглашения между Брюсселем и Лондоном об упорядоченном выходе. Только после этого решение об отсрочке вступит в силу.

Мэй не стала в четверг комментировать заявление Туска. По ее словам, продление переговоров до конца июня может помочь сдвинуть их с мертвой точки. «Я нахожусь здесь сегодня, чтобы обсудить с коллегами по ЕС наш запрос на краткосрочное продление статьи 50 (Лиссабонского договора о ЕС. — Прим. ТАСС) до конца июня. Краткосрочная отсрочка даст парламенту время на то, чтобы сделать свой окончательный выбор, который воплотит в жизнь результат референдума», — сказала она.

В канцелярии Мэй признали, что премьер-министру будет «невероятно трудно» добиться поддержки депутатов в отношении ее сделки по Brexit, когда она, как ожидается, на следующей неделе будет вынесена в третий раз на голосование Палаты общин. «Это невероятно сложный процесс. Премьер-министр неустанно работает над тем, чтобы осуществить то, за что проголосовал народ», — сказала пресс-секретарь главы британского правительства. Одновременно источник телеканала Sky News в правительстве не разделил надежд премьер-министра на то, что сделка будет одобрена.

Ранее британские законодатели уже дважды отвергали предложенный Мэй проект соглашения — 15 января и 12 марта. На этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству вынести на голосование сделку в третий раз, если она не будет существенно изменена.

Макрон призвал готовиться к Brexit без сделки

Возможное решение британского парламента вновь отказать в поддержке договоренности о выходе Великобритании из Евросоюза приведет к Brexit без сделки. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, прибыв на саммит лидеров стран Европейского союза.

«Мы начнем нынешний саммит ЕС с дискуссии по очень важному вопросу — Brexit. Британский премьер Тереза Мэй попросила, чтобы в случае положительного решения ее парламента Великобритании была предоставлена отсрочка чисто технического характера. Мы обсудим это на саммите. Но сам я совершенно уверен в том, что в случае положительного решения британского парламента эта отсрочка должна быть как можно короче», — сказал президент Франции

По его словам, представители Евросоюза должны «совершенно четко определить свою позицию». «Во-первых, договор, переговоры по которому шли два года, не может теперь повторно выноситься на обсуждение. И, во-вторых, ясно, что в случае отрицательного решения британского парламента мы будем ориентироваться на выход этой страны из ЕС без сделки. И это совершенно очевидно всем», — подчеркнул Макрон.

Если Великобритания не сформирует никакого позитивного большинства ни по одному из проектов, со стороны ЕС будет просто безответственно соглашаться на предоставление ей иной отсрочки, кроме как технической, считает французский лидер. «Потому что мы не будем знать, что именно британская сторона намерена делать в этот срок», — добавил он.

По мнению Макрона, «не может быть отсрочки, если не будет достигнуто четкого большинства относительно проекта будущих отношений». «То есть необходимо достижение [Британией] глубоких политических перемен — и только на этом условии можно будет вести речь о иной отсрочке, кроме как по техническим причинам», — подчеркнул президент Франции. Канцлер Австрии Себастьян Курц поддерживает отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза и надеется, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе смогут договориться об этом.

«Отсрочка не решит всех вопросов, но она может быть последним шансом избежать «жесткого» Brexit, — сказал Курц. — Я исхожу из того, что мы сможем сегодня договориться о переносе Brexit».

По его словам, решающим моментом остается гарантия того, что Великобритания не будет принимать участие в выборах в Европарламент. «Было бы абсурдно, если страна, которая хочет покинуть ЕС, принимала участие в выборах, это никто не поймет», — добавил Курц.

С ним согласен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Думаю, надо дать нашим друзьям-британцам пару месяцев на выход из Европейского союза, — сказал он. — Это будет в наших общих интересах».

Большинство глав государств и правительств Евросоюза поддерживают просьбу Великобритании по переносу даты ее выхода из ЕС, отметил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен по прибытии на саммит в Брюссель. «Существует широкое согласие по этому вопросу. Большинство глав государств ЕС поддерживают предложения, которые сейчас находятся на столе, — сказал он. — Важно, чтобы британцы сказали, чего они хотят».

По словам Лёвена, у готовности ЕС оформить Brexit договором «есть пределы». «У нас есть договор, который нельзя изменить. Мы готовы поддержать [продление], но мы также предполагаем, что нижняя палата [британского парламента] одобрит соглашение», — сказал он.

По словам Лёвена, дата Brexit не может быть перенесена на срок позднее 23 мая, так как в этом случае жителям Великобритании придется принимать участие в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая. «Тогда мы рискуем оказаться в ситуации, когда Европарламент не будет обладать легитимностью», — считает шведский премьер-министр.

Европейский союз должен до последнего момента искать возможность для достижения соглашения по упорядоченному Brexit, несмотря на имеющиеся сложности, сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

«У нас ограниченное пространство для маневра, но при этом есть желание найти решение. Нужно до последнего момента делать ставку на то, чтобы процесс выхода Великобритании из ЕС был упорядоченным», — добавила Меркель.

Предстоящее обсуждение между Брюсселем и Лондоном по проблеме Brexit она назвала «событием исторического масштаба».

Если парламент Великобритании на следующей неделе не одобрит соглашение об условиях Brexit, Евросоюз созовет экстренный саммит глав государств и правительств сообщества, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

NEWSru.com