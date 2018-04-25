Brexit рекордно замедлил экономику Великобритании

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Темпы роста британской экономики в последние три месяца 2018 года были самыми низкими за последние шесть лет. Такое замедление было зафиксировано на фоне связанных с Brexit опасений, сообщает в понедельник, 11 февраля, Reuters.

Так, рост ВВП в последнем квартале 2018 года снизился до 0,2% по сравнению с 0,6% в предыдущем квартале. Такой показатель соответствует средним прогнозам экономистов, опрошенных агентством, хотя немного ниже, чем Банк Англии оценивал на прошлой неделе.

«В последние три месяца прошлого года рост ВВП замедлился, поскольку резко сократилось производство автомобилей и металлопродукции, а также строительство», — прокомментировал представитель государственного Офиса национальной статистики Великобритании Роб Кент-Смит.

Отмечается, что по итогам 2018 года в целом, темпы роста упали до самого низкого уровня с 2012 года — 1,4% по сравнению с 1,8% в 2017 году.

А на прошлой неделе Банк Англии снизил свой прогноз роста в текущем году на 0,5 процентных пункта, до 1,2% — таким образом, этот год будет самым слабым после рецессии 2009 года.

Напомним, дедлайн Великобритании по выходу из состава Европейского Союза назначен на 29 марта..

korrespondent.net