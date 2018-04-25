Brexit уменьшил число сторонников выхода из ЕС в Нидерландах

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Все меньше голландцев выступает за выход страны из Европейского союза. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией I&O Research.

«На фоне неопределенности и политических разногласий в Великобритании относительно выхода из ЕС все больше голландцев согласны с утверждением, что Нидерланды должны оставаться в сообществе, — пишет газета De Volkskrant, ссылаясь на подготовленный исследовательским центром доклад. — Если в 2016 году таких людей было около 67%, то сейчас их число увеличилось до 72%».

В опросе приняло участие более 3,7 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Опрос показал, что многие голландцы, около 43%, с сожалением относятся к решению Великобритании покинуть ЕС, передает ТАСС. Еще 26% респондентов заявили, что «это очень плохо», и лишь пятая часть настроена оптимистично. Что касается Nexit (выход страны из ЕС, по аналогии с Brexit — Прим. ТАСС), то его, как показало исследование, поддерживает лишь 18% голландцев. Еще 10% затруднились занять определенную позицию.

В национальном парламенте партии, лоббирующие выход страны из ЕС (Партия свободы и «Форум за демократию»), имеют 22 из 150 мест, то есть 14,7% голосов. Еще 10% населения пока не определились относительно Nexit.

За последние два года увеличилось число людей, положительно оценивающих то, как действует ЕС: если в марте 2016 года таковых насчитывалась всего четверть, то теперь этот показатель достиг 35%. «Однако необходимо учитывать, что два года назад опрос проводился на фоне референдума по вопросу ассоциации Украины с ЕС, — заметил эксперт I&O Research Лоренс Клейн Краненбург. — Общая тональность обсуждений, касающихся ЕС, в тот момент была негативной, в настоящее же время негатива меньше. В частности, ЕС достаточно успешно сформировал свою единую позицию в отношении Великобритании».

69% голландцев считают, что Brexit негативно скажется на их судьбе. И только 5% верят, что уход Великобритании из Евросоюза принесет Нидерландам выгоду. Страхи, как правило, связаны с возможными экономическими трудностями, а также с появлением дополнительных препятствий для тех из голландцев, кто едет в Великобританию. Некоторые также опасаются, что после Brexit Нидерландам придется нести увеличенную часть расходов в ЕС. Кроме того, уход Великобритании может привести к дефициту некоторых товаров (лекарств, продуктов питания), беспокоятся голландцы.

Лидер «Форума за демократию» Тьерри Бодэ заявил, что не удивлен настроем избирателей. «Премьер Великобритании плохо справляется со своими обязанностями, она либо саботирует проект, либо абсолютно некомпетентна, — считает он. — Однако здесь имеет место и нагнетание паники, как будто Соединенное Королевство полностью распадется. Это явное преувеличение, возможно, хаос и будет, однако через пять лет все вопросы будут решены».

Политик сказал, что, как и прежде активно выступает за выход Нидерландов из ЕС: «Я поддерживаю подход, при котором суверенные государства работают вместе, но независимы. Поэтому мы хотим референдум по вопросу евро, открытых границ, внешней политики и внутреннего рынка. И Brexit никак не оказал влияние на эту позицию».

NEWSru.com