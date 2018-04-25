Британцам предлагают посетить Вильнюс

🔊 Воспроизвести

Вильнюс назван самым дешевым туристическим направлением для британцев в осенне-зимний сезон, сообщают СМИ. Однако глава компании Вильнюсской мэрии Go Vilnius Инга Романовскене сказала LRT, что самой столице не стоит так себя рекламировать, поскольку цены могут измениться.

Британские СМИ сообщают, что билеты на самолет и гостиница на выходные с сентября 2018 по март 2019 года стоит не больше 80 фунтов стерлингов (90 евро). По подсчетам TravelSupermarket, которая ежегодно составляет список самых дешевых туров на выходные, это почти вдвое дешевле, чем в Дубровник. По данным британских СМИ, в литовской столице дешево стоит не только проживание, но и питание.

Исследование показало, что ужин из трех блюд в ресторане среднего класса стоит 15,65 фунтов стерлингов (17,48 евро), а бокал литовского пива – 2,68 фунта стерлингов (3 евро). По словам Романовскене, это реальные цены и уложиться в 90 евро возможно: «Все эти параметры, цены, думаю, реальные. Я думаю, Вильнюсу на пользу это сравнение с другими городами». Она обратила внимание на то, что сам Вильнюс не рекламирует себя как дешевый город: «Мы активно не представляем Вильнюс как дешевый тур, это рискованно, ведь цены меняются. В смысле длительной рекламы это может быть рискованно, сегодня — дешевый, а завтра таким не будешь. Но то, что сегодня у нас есть такой плюс — это хорошо».

Романовскене надеется, что благодаря этой информации в Литву будет приезжать больше туристов. По ее словам, литовская столица конкурирует с другими столицами Европы за туры на выходные или на несколько дней. На втором месте в списке TravelSupermarket — Братислава, на третьем – Турин (Италия). На четвертом месте — Лион (Франция), на пятом – Краков (Польша). Самый дорогой город осенью этого года для тура на выходные — это Дубровник (Хорватия). За ним идут Хельсинки и бельгийский Брюгге.

Каждый, кто приезжает в Вильнюс, может найти здесь то, что близко именно ему. Одни любят Вильнюс, потому что он живой и активный, другие за то, что тут много культурных мероприятий и атмосфера, которую невозможно найти где-либо еще, третьи видят здесь возможность завязать деловые контакты. Но все согласны, что Вильнюс — это церкви и соборы, которые уживаются вместе, очаровательный Старый город, уютные кафе и рестораны, комфортабельные гостиницы и много-много зелени — парки, скверы.

Туристы, которые побывали в Вильнюсе в последние годы, замечают много положительных перемен, произошедших с городом: культурная жизнь столицы стала еще более активной. Старый город реконструируется и становится все краше — он взят под охрану ЮНЕСКО и включен в список памятников мирового культурного наследия. Старый город притягивает все больше и больше туристов со всего мира. Новые рестораны открываются во всех уголках старой части Вильнюса.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt