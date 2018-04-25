Британец приобрел на аукционе сейф, в котором нашел £5,8 млн

Гражданин Великобритании случайно приобрел на телевизионном аукционе склад с сейфом, в котором оказалось 5,8 миллиона фунтов (около 7,3 миллиона долларов). Об этом сообщила газета The Independent.
Мужчине не сразу удалось открыть сейф. Для этого он вызвал слесаря. Первый человек, который вызвался помочь взломать сейф, с задачей не справился. Лишь вторая попытка оказалась удачной.
Отмечается, что адвокат, представляющий первоначальных владельцев складского помещения, связался с покупателем и предложил ему 465 тысяч фунтов (около 600 тысяч долларов). Данное предложение мужчина отклонил и добился вознаграждения в размере 930 тысяч фунтов (около 1,2 миллиона долларов).
Газета указала, что в итоге он вернул сейф и оставшуюся часть наличных денег.