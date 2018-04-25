Британия и ЕС почти согласовали Brexit

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Великобритания и Евросоюз почти согласовали все условия по Brexit, сообщает агентство Reuters в четверг, 21 февраля, ссылаясь на дипломатов в Брюсселе.

Отмечается, что стороны приближаются к отдельному заявлению, в котором ЕС подчеркнет временный характер так называемого «бэкстопа» для ирландской границы.

«Бэкстоп» — это гарантия того, что после Brexit между Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией в составе Британии не возникнет жесткой границы. Некоторые британские депутаты опасаются, что «бэкстоп» может навсегда привязать страну к таможенному союзу с ЕС.

«Мы также рассматриваем обновление декларации о будущих отношениях между ЕС и Великобританией после Brexit, чтобы придать большее значение «альтернативным договоренностям», к которым стремится Британия», — сказал дипломат ЕС. «Но до 28 февраля Мэй не сможет получить ни одной твердой формулы», — добавил он.

Другой дипломат отметил, что британскому парламенту предстоит четко сигнализировать, что такой вариант получит их поддержку в форме ратификации соглашения о Brexit. «Если они это сделают, мы подберем точные слова во вторую неделю марта, и этот вариант будет утвержден на саммите», — сказал дипломат.

В противном случае саммит лидеров ЕС, который должен состояться 21-22 марта в Брюсселе, должен будет согласовать отсрочку Brexit после 29 марта, сообщили источники, чтобы избежать худшего сценария Brexit без соглашения.

Накануне в Мадриде заявили, что в Брюсселе начали пересматривать соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

Напомним, на прошлой неделе британский парламент отказался переносить сроки выхода страны из ЕС.

korrespondent.net