Британия не будет участвовать в выборах в Европарламент

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Великобритания не будет участвовать в выборах в Европарламент в мае, потому что к тому времени покинет Евросоюз. Об этом сказал младший министр по вопросам Brexit Мартин Калланан, сообщает Reuters во вторник, 19 февраля.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в понедельник, что, хотя это кажется маловероятным, он не может исключить, что Великобритания примет участие в европейских выборах, поскольку она может попросить продлить срок выхода из ЕС.

Но член британского правительства исключил такое развитие событий. «Нет, потому что мы выходим… 29 марта», – отметил Калланан.

На вопрос, означает ли это, что Великобритания не будет просить о продлении срока процедуры выхода из ЕС, чтобы получить больше времени для согласования договора, Калланан заявил: «Премьер-министр четко дала понять, что мы намерены выйти 29 марта – это то, о чем говорится в статье 50, и то, о чем говорит наше внутреннее законодательство».

Напомним, на прошлой неделе британский парламент отказался переносить сроки выхода страны из ЕС.

Как известно, выборы в Европарламент состоятся 23-26 мая 2019 года.

korrespondent.net