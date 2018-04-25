Британия обратилась к ЕС с запросом об отсрочке выхода из сообщества до 30 июня

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Британское правительство направило Евросоюзу официальный запрос о переносе выхода страны из сообщества с 29 марта на 30 июня. Об этом в среду заявила, выступая в парламенте, премьер-министр королевства Тереза Мэй.

«Сегодня я написала главе Евросовета Дональду Туску, проинформировав его о том, что Великобритания просит отсрочки Brexit до 30 июня», — цитирует ТАСС главу правительства.

Мэй добавила, что целью правительства по-прежнему является утверждение в парламенте проекта соглашения с Брюсселем, утвержденного на ноябрьском саммите ЕС и ранее дважды отвергнутого палатой общин. Кабинет министров намерен провести третье голосование, несмотря на возражения спикера палаты Джона Беркоу. «Как премьер-министр, я не готова откладывать Brexit дольше, чем до 30 июня», — подчеркнула Мэй.

Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел телефонный разговор с Мэй, в котором она передала просьбу Великобритании о переносе Brexit. В свою очередь, дипломатический источник в Брюсселе заявил, что официальное письмо с британским запросом передано главе Европейского совета Дональду Туску.

Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране — члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета. Ранее британский парламент поддержал предложение правительства страны о переносе выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более позднюю дату.

14 марта британский парламент проголосовал за продление переговоров с Евросоюзом об условиях Brexit.

NEWSru.com