Британия отправит флот на защиту Ла-Манша от мигрантов

🔊 Воспроизвести

Британские власти попросили Королевский военно-морской флот помочь в патрулировании пролива Ла-Манш в связи с увеличением числа мигрантов, пытающихся нелегально попасть в страну на лодках.

МВД Великобритании направило в Минобороны запрос с указанием на то, что десятки нелегалов из Франции намеревались форсировать пролив, чтобы высадиться на Южном побережье Соединенного Королевства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ведомство. По данным Скотленд-Ярда, за последние три месяца попытку пересечь британскую границу предприняли 434 нелегала.

Всего в 2018 году подобным образом в Британию собирались попасть 539 человек. Кроме того, французская полиция задержала еще 227 беженцев, которые хотели пересечь пролив.

В Минобороны сообщили, что решают, каким образом лучше всего помочь в данной ситуации. Иммиграционная служба Британии уже отдала приказ вернуть в внутренние воды Британии два специализированных судна для усиления патрулирования. Эти корабли были задействованы в Средиземном море в рамках защиты Европейским союзом своей морской границы.

Накануне, 3 января, британская полиция арестовала 33-летнего иранца и 24-летнего британца по подозрению в организации незаконного перемещения людей через пролив.

По словам министра внутренних дел страны Саджида Джавида, увеличение числа пересечений пролива в последние несколько месяцев указывает на то, что правительство должно активизировать свои ответные меры.

«Мы должны дать четко понять людям, что, если они отправятся в такое путешествие, их жизнь будет находиться в их руках», заявил Джавид.

Между тем в Лейбористской партии раскритиковали заявление главы МВД. По мнению политиков, власти Британии должны вместе со своими коллегами из Евросоюза стараться обеспечивать убежища и безопасную транспортировку в Великобританию беженцев, которые спасаются от войны или преследований.

Иммиграция является горячей проблемой для Великобритании: беспокойство по поводу количества новых прибывших в страну было одной из движущих сил голосования в 2016 году по Brexit. Переходы через Ла-Манш несут в себе отголоски более широкого европейского миграционного кризиса, в результате которого десятки тысяч людей с Ближнего Востока и из Африки пытались переплыть Средиземное море на шатких лодках в поисках убежища от войны или ради лучшей жизни.

В конце декабря 2018 года сообщалось, что единичные случаи незаконного пересечения границы наблюдаются с начала мигрантского кризиса в Средиземноморье в 2014 году, но с ноября 2018-го нелегальных мигрантов стали все чаще ловить в Ла-Манше. В основном это выходцы из Ирана и Сирии, включая детей и женщин. Многие во время своего рискованного путешествия получают переохлаждение.

NEWSru.com