Британия планирует создать две военные базы после Brexit

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Британия планирует создать в Карибском регионе и Юго-Восточной Азии военные базы после выхода из Европейского Союза (Brexit). Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает в воскресенье, 30 декабря, The Telegraph.

«Великобритания работает над планами строительства двух новых военных баз на Карибах и в Юго-Восточной Азии», — отметил глава Минобороны.

По его словам, эти планы являются частью усилий, направленных на то, чтобы «быть более оптимистичными» о судьбе Великобритании после того, как она покинет Евросоюз, и сделать ее снова «поистине глобальным игроком».

По мнению министра, после выхода Британии из ЕС «политический фокус радикально сместится», и Лондон должен будет углублять отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна, а также странами Африки.

Как известно, у Великобритании уже есть военные базы на Кипре, в Гибралтаре, на Фолклендских островах и на острове Диего-Гарсия. В 1968 году Британия покинула базы в Юго-Восточной Азии и в Персидском заливе.

korrespondent.net

Photo by Ronnie Macdonald on Visualhunt.com / CC BY