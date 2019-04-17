Британия примет участие в европейских выборах – Туск

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Отсрочка Brexit позволит Великобритании принять участие в выборах в Европарламент, которые состоятся 23-26 мая. Об этом во вторник, 16 апреля, на сессии Европейского парламента в Страсбурге сказал президент Европейского Совета Дональд Туск, сообщается на его сайте.

Одно из следствий такого решения – это то, что Великобритания проведет европейские выборы в следующем месяце. Мы должны подойти к этому серьезно, поскольку британские члены Европарламента будут находиться там в течение нескольких месяцев, а возможно, и дольше. Они будут полноправными членами Европейского парламента, со всеми правами и обязанностями, – заявил Туск.

Он подчеркнул, что решительно выступает против того, чтобы относиться к Великобритании в этот период как к стране-члену «второй категории».

По словам Туска, сейчас по обе стороны Ла-Манша чувствуется усталость от Brexit, однако нельзя из-за этого бросать процесс на произвол судьбы.

«Наоборот, ЕС и Великобритания должны цивилизованно решать вопросы, связанные с Brexit, поскольку то, что случится, это будет касаться общей судьбы ЕС и Великобритании, которые стремятся оставаться друзьями и близкими партнерами в будущем», – отметил президент Европейского Совета.

Ранее стало известно, что Великобритания начала подготовку к выборам в Европарламент. Помещения городских советов и школы по всей стране уже забронированы как избирательные центры. Также размещаются заказы на изготовление десятков миллионов бюллетеней.

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просила власти ЕС об отсрочке Brexit до 30 июня. В свою очередь Европейский Совет рассматривает возможность отсрочки на год, которая может быть сокращена в случае необходимости.

korrespondent.net