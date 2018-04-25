Британия снова предупреждает о возможных терактах в Испании

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Туристов из Соединенного Королевства призывают проявлять осторожность при поездках в Испанию в связи с повышенной угрозой террористических актов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Министерство иностранных дел Великобритании обновило рекомендации на своем официальном сайте, отметив, что «высока вероятность того, что террористы могут совершить атаки в Испании». Несмотря на отсутствие видимых причин, министерство посоветовало своим гражданам внимательно следить за ситуацией и следовать указаниям местных властей.

Перед терактом в Барселоне и Камбрильсе в августе 2017 года британское внешнеполитическое ведомство также выпустило аналогичные рекомендации.

Напомним, что на прошлой неделе на Коста-дель-Соль был задержан марокканец по подозрению в подготовке теракта на ярмарке в Манильве (Малага).