Британия внесла поправки к соглашению о Brexit

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Парламент Великобритании принял две поправки к проекту соглашения о выходе страны из Европейского Союза (Brexit), передает Reuters во вторник, 29 января.

Одна из поправок запрещает выход Великобритании из состава Евросоюза без соглашения. В то же время отмечается, что эта поправка, внесенная Кэролайн Шпелман, носит рекомендательный характер, за нее проголосовали 318 депутатов, 310 – против.

Также была проголосована поправка, которая убирает из проекта понятие «бэкстоп», которое означает, что в случае недостижения соглашения Британия остается частью единого таможенного пространства ЕС.

Британские парламентарии также проголосовали за поправку, предписывающую правительству добиться на переговорах с ЕС изменения договоренностей по Северной Ирландии. Поправка предполагает, что парламент поддержит соглашение с ЕС в том случае, если будут внесены изменения по ирландскому вопросу.

Еще пять поправок были отвергнуты, в том числе, об отсрочке Brexit на несколько месяцев.

Напомним, на прошлой неделе Мэй не представила в парламенте альтернативный план Brexit. После чего депутаты получили возможность вносить предложения в этот план, который не содержит никаких предметных предложений по сути. Сам Brexit должен произойти спустя два месяца – 29 марта.

korrespondent.net