Британская торговая сеть прекращает продавать ножи в своих магазинах

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Британская сеть супермаркетов Asda объявила о прекращении розничной продажи кухонных ножей в своих магазинах, которые должны быть сняты с прилавков до конца апреля на фоне рекордного числа преступлений с применением холодного оружия в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на телеканал Sky News.

«Нам известно, что кухонные ножи воруют чаще всего среди прочих режущих изделий, именно поэтому мы решили убрать их из наших магазинов», — сказал старший вице-президент Asda Ник Джонс, отметив, что таким образом торговая сеть рассчитывает помочь властям взять под контроль ситуацию.

В британском МВД тем временем приветствовали решение сети Asda, которая последовала примеру другого британского ретейлера Poundland, объявившего в сентябре 2018 года о прекращении продаж кухонных ножей во всех своих магазинах. В настоящее время в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии действует запрет на продажу несовершеннолетним любых ножей, однако в Шотландии возрастное ограничение снижено до 16 лет.

Власти Соединенного Королевства предпринимают срочные меры в связи с резким всплеском уровня преступности на улицах британских городов. Два последних резонансных преступления произошли на прошлой неделе в Лондоне и Манчестере, где в результате нападений с применением холодного оружия погибли девушка и юноша в возрасте 17 лет.

Как сообщил глава британского МВД Саджид Джавид, в прошлом году в Соединенном Королевстве были убиты 726 человек, из которых 285 погибли от ударов ножом или любого другого холодного оружия, что является самым высоким показателем с момента начала ведения подобной статистики. С начала этого года в Великобритании от полученных в результате нападений ножевых ранений умерли по меньшей мере 39 человек.