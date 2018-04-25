Британские депутаты проголосовали за новые даты Brexit

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Британские парламентарии, как и ожидалось, проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве.

За новые сроки проголосовал 441 депутат, против — 105. С точки зрения международного законодательства, дата Brexit уже была изменена.

Изначально Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, однако премьер Британии Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке после соответствующего решения парламента. В соответствии с достигнутыми договоренностями Британия выйдет из ЕС либо 22 мая, если предложенное Мэй соглашение с ЕС будет одобрено до 23.00 29 марта (03.00 30 марта), либо 12 апреля, если соглашение одобрено не будет и к этому моменту не будут достигнуты другие договоренности.

korrespondent.net