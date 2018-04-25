Британский госминистр ушел в отставку из-за несогласия с Brexit

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Министр Великобритании по вопросам науки и высшего образования Сэм Джима подал в отставку из-за несогласия с соглашением о выходе страны из Евросоюза. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщает Reuters.

«Мне стало более чем понятно, что предлагаемое соглашение противоречит британским национальным интересам и что голосовать за это соглашение — значит обречь себя на неудачу», — заявил министр.

Он также отметил, что премьер-министр страны Тереза Мэй не должна исключать перспективы второго референдума.

Напомним, 15 ноября ушел в отставку министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда и пенсий Великобритании Эстер Макви.

korrespondent.net