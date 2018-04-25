Британский министр по Brexit ушел в отставку из-за несогласия с политикой Мэй

Министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис подал в отставку. Об этом сообщают Reuters, Financial Times и The Independent. Позже информацию, как отмечает Bloomberg, подтвердили и в офисе Дэвиса. Как стало известно, премьер-министр Тереза Мэй подтвердила отставку.

Источники газеты The Telegraph сообщили также и об отставке заместителя Дэвиса по работе в парламенте Стива Бейкера.

Дэвис был главным переговорщиком Лондона в диалоге с Брюсселем об условиях Brexit. Его считали убежденным евроскептиком, но все же более умеренным, чем глава МИД Борис Джонсон и министр внешней торговли Лиам Фокс, отмечает ТАСС. Долгое время считалось, что именно этот триумвират сторонников жесткого Brexit обладал реальной властью в правительстве Мэй в первый год ее премьерства.

Однако по мере приближения сроков выхода страны из ЕС, начала переговоров с Брюсселем и появления практически неразрешимой проблемы будущего обустройства сухопутной границы Великобритании с Республикой Ирландия позиции евроскептиков в кабмине стали ослабевать.

В минувшую в пятницу правительство под давлением группы министров — сторонников евроинтеграции во главе с главой Минфина Филипом Хаммондом согласовало план действий Лондона после формального выхода страны из ЕС.

Этот план существенно смягчает позицию британских властей на переговорах с Брюсселем, позволяя Соединенному Королевству получать доступ к единому рынку и Таможенному союзу ЕС, что вызывает явное одобрение у бизнес-сообщества лондонского Сити и крайнее недовольство у евроскептиков в правительстве тори, а также у значительной части парламентской фракции Консервативной партии.

Дэвис, по данным Bloomberg, не согласился с планами Мэй по принятию таможенного партнерства. На эту же возможную причину его ухода с должности указывают и источники The Independent.

Мэй ранее пригрозила недовольным членам кабмина, в том числе главе МИД, увольнением, если они в создавшейся ситуации будут подрывать позиции правительства.

Отставка Дэвиса стала пятой по счету в правительстве Мэй за последние восемь месяцев. В ноябре 2017 года кабинет министров покинули сразу два его члена. Сначала под предлогом секс-скандала в отставку подал министр обороны Майкл Фэллон, затем о решении уйти из правительства заявила министр по вопросам международного развития Прити Пател.

В январе этого года британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир объявил, что покидает пост (позднее он вернулся в кабинет уже в другой роли). В конце апреля кабмин покинула глава МВД Эмбер Радд.

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