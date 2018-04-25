Британский министр труда и по делам пенсий подала в отставку

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Британский министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей подала в отставку, сообщает ВВС. Эстер Маквей покинула свой пост, заявив, что представленный премьер-министром Терезой Мэй проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС «не соответствует решению референдума».

В официальном письме Терезе Мэй Эстер Маквей заявила, что условия соглашения свяжут руки не только действующему британскому правительству, но и всем последующим, лишив их возможности осуществлять независимую от ЕС экономическую политику.

По словам Эстер Маквей, принятый документ также угрожает целостности Соединенного Королевства, в связи с чем она не может его поддержать. В знак протеста против предложенного Терезой Мэй проекта Brexit сегодня также подали в отставку министр по делам Brexit Доминик Рааб и государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара.

Известия об отставке Доминика Рааба спровоцировали падение курса британского фунта.

belta.by