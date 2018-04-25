Британский парламент может проголосовать по договору о Brexit в феврале

🔊 Воспроизвести

Вице-министр иностранных дел Литвы Альбинас Занавичюс в среду заявил, что парламент Соединенного Королевства в середине февраля мог бы еще раз проголосовать по вопросу договора о выходе из Европейского Союза (ЕС).

«Мы прогнозируем, что в связи с затянувшимся парламентским процессом второе голосование может состояться, если до этого дойдет, приблизительно в середине февраля. Поэтому еще месяц ясности не будет», – заявил на правительственном совещании А. Занавичюс.

На минувшей неделе британские парламентарии отклонили соглашение согласованное правительством с ЕС, чем лишь усилили опасения того, что Соединенное Королевство может выйти из блока в конце марта без всякого соглашения. К такому сценарию готовится и литовский Кабмин.

В понедельник Европа ожидала от британского правительства план «Б», премьер-министр Тереза Мей сообщила, что планирует вернуться в Брюссель, чтобы обсудить изменения к договору о Brexit, связанными с превентивными мерами на ирландской границе.

«По нашему мнению, этот план «Б» — это тоже же план «А» – парламент призовут проголосовать за согласованный договор. По сути ничего не меняется», – сказал вице-министр.

По его словам, приблизительно через неделю должно выясниться, какие сценарии Brexit пользуются поддержкой в британском парламенте.

А. Занавичюс также сказал, что в Литву 29 января может прибыть миссия экспертов Еврокомиссии, чтобы обсудить возникающие проблемы Brexit.

BNS