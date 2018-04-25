Британское правительство выплатит 43,7 миллиона долларов компании Eurotunnel из-за Brexit

🔊 Воспроизвести

Правительство Великобритании выплатит 33 млн фунтов (43,7 млн долларов) компании Eurotunnel в рамках соглашения по урегулированию судебного разбирательства по поводу предоставления дополнительных паромных услуг в случае реализации сценария Brexit без сделки.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство Press Association.

Согласно условиям мировой сделки, компания-оператор тоннеля под Ла-Маншем должна будет улучшить качество предоставляемых услуг после Brexit и отозвать свой иск против британского правительства. «В рамках соглашения Eurotunnel взяла на себя обязательства по реализации мер, которые повысят уровень безопасности и облегчат пассажиропоток на границе», — сказала пресс-секретарь британского премьера.

«Соглашение с Eurotunnel предоставляет правительству дополнительные возможности для осуществления грузоперевозок, помогая гарантировать, что у Национальной службы здравоохранения будут все необходимые медикаменты в случае отсутствия сделки об условиях Brexit», — отметил министр транспорта Крис Грэйлинг.

Референдум о целесообразности продолжения членства Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9 процента одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта этого года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.