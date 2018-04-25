Бронированные внедорожники обойдутся Литве примерно в 100 млн евро

🔊 Воспроизвести

Запланированная покупка американских бронированных внедорожников обойдется Литве примерно в 100 млн евро, а договор планируется подписать самое позднее в 2020 году, сообщил в четверг министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

«Сейчас заканчивается согласование спецификаций, то есть каким будет вооружение на базе самого бронированного внедорожника. Окончательные соглашения ожидаются в следующем или еще в следующем году», — сказал журналистам Р. Кароблис.

«То есть намечено около 100 млн евро», — добавил он.

Литва планирует купить у компании Oshkosh Defence около 200 бронированных внедорожников.

Машины L-ATV (Light Combat Tactical All-terrain Vehicle) будут выпускаться наряду с внедорожниками для армий США и других стран.

По словам Минобороны, нехватка бронированных внедорожников возникла в литовской армии в связи с износом имеющихся машин и ростом потребности в них.

Сейчас в армии Литвы используются бронированные внедорожники MMWV и Toyota Land Cruiser 200.

BNS

Автор: https://oshkoshdefense.com/photo-gallery/?category=Vehicles — https://oshkoshdefense.com/photo-gallery/?category=Vehicles, CC BY-SA 4.0, Ссылка