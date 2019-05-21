Бронис Ропе: В Евросоюзе не должно быть народов первого и второго сорта

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На этих выборах в Европейский парламент в нашей стране как никогда много списков и кандидатов. В гонке участвуют не только партии, но и общественные комитеты – более 300 претендентов на всего 11 мест. «Литовский курьер» задал одинаковые вопросы лидеру каждого из 16 списков. В этой публикации отвечает первый номер списка партии Союз крестьян и зелёных Литвы, депутат Европарламента Бронис Ропе. Список на выборах 26 мая идёт под номером 2.

— Какие Ваши основные приоритеты работы в Европейском парламенте?

— Основной мой приоритет – чтобы и мы сами, здесь живущие, и наши партнеры в ЕС зарубили себе на носу: мы ничем не хуже других европейцев, мы можем и должны быть равноправными, с нами тоже нужно считаться. В Евросоюзе не должно быть народов первого и второго сорта.

В сельском хозяйстве борьба за равноправие идет давно, и пока что до логического своего завершения она не дошла. Наших фермеров по-прежнему дискриминируют. Выплаты сельхозпроизводителям балтийских стран значительно отстают от уровня, получаемого фермерами в других странах. Как в таких условиях можно говорить о равных условиях конкуренции, об обеспечении литовского населения свежей и полезной для здоровья местной продукцией? Нынешняя ситуация ведет к постепенной гибели литовского села. Ведь требования к качеству продукции к нам предъявляются те же. После того, как меня избрали в Европарламент, я сразу же начал ставить этот вопрос на обсуждение при поддержке наших сельчан. Нашу позицию уже поддерживают мои коллеги по Фракции зеленых и Комитету по сельскому хозяйству и развитию села. Изменился и тон чиновников в Еврокомиссии. Нельзя сказать, что «воз и ныне там», он сдвинулся с места, но потребуется еще масса усилий, чтобы мы пришли к равноправию по с/х выплатам. Петицию наших фермеров будет рассматривать парламент следующего созыва.

Равноправия я добиваюсь и по другим фронтам, актуальным для Литвы. В первую очередь, от наших партнеров в Евросоюзе я ожидаю выполнения обязательств, которые они взяли на себя при приеме Литвы в ЕС. Иногда и настоятельно напоминаю об этих обещаниях, и это срабатывает. В противном случае мы нередко видим попытки сделать новые страны ЕС «крайними» в нынешних условиях, когда у ЕС появились внутренние проблемы в связи с уходом Великобритании, миграцией и т.д. Не мы причина этих проблем, мы выполняем все обещания и того же ожидаем от Брюсселя. К примеру, я не согласился с навязчивым «предложением» еврочиновников сократить обещанное финансирование ЕС на закрытие Игналинской АЭС. Мы закрыли свою станцию, как обещали, а нам обещали оплатить расходы на закрытие – мы имеем право этого требовать и добились своего. Финансирование сокращать не будут – ни на АЭС, ни на региональное развитие, ни на сельхоз. Хотя наш Президент уже склоняла нас к тому, чтобы смириться с урезанием финансирования какой-то из этих программ. Мы не согласились, так как не хотим идти во всем на поводу у партнеров и рассчитываем на уважительное к себе отношение.

Ну и еще одна сфера деятельности, где я активно отстаиваю наш интерес – это качество иностранной продукции, поступающей на наш рынок. Не секрет, что в страны Восточной Европы зарубежные производители нередко поставляют продукцию известных брендов в той же упаковке, с тем же названием, по тем же ценам, но более низкого качества, с второсортными ингредиентами. Якобы, в Литве вкусы у людей другие, поэтому и состав другой. И сладости, и стиральные порошки, и зубная паста, и даже бытовая техника, и многое другое. Это совершенно неприемлемо. В Европарламенте подобная коммерческая практика уже признана недобросовестной. Теперь следует добиваться, чтобы на уровне Евросоюза появились наказания для производителей и предприятий торговли, которые таким образом вводят в заблуждение нашего потребителя и наживаются на нашем здоровье и кошельке.

— Каким будет Европейский союз через 5-10 лет – как Вы его видите и какое будущее было бы самым выгодным для Литвы, особенно зная то напряжение, которое вызвано Брэкзитом, рост популярности высказываний о концепции Европы «разных скоростей» и так далее?

— Европа сейчас на распутье. Исчерпала себя предыдущая модель развития, которая способствовала экономическому росту, но не обеспечила справедливое распределение этого роста всем слоям населения и всем странам в более-менее равной степени. Поэтому внутри Евросоюза появились граждане, регионы или даже целые страны «первого» и «второго» сорта. У нас в Литве это расслоение иногда тоже приобретает весьма уродливые формы.

Первыми с этим положением дел не захотели мириться британцы – внутри страны, в первую очередь в провинции и среди менее зажиточного населения, накопилось большое недовольство. И они ушли из ЕС, несмотря на увещевания лондонской элиты. Причина проста – «элита» получала выгоды от членства в ЕС, а платить за сложности, связанные с членством, приходилось простым людям.

Если Брюссель не сделает выводы, за Великобританией могут последовать другие страны. Евросоюз или станет более солидарным, социально-ориентированным, или может просто распасться. Это уже понимают и немцы, и французы. В Европарламенте моя Фракция зеленых – один из лидеров продвижения более социально ответственной Европы, где крупный бизнес будет не только наживаться на нас всех, уничтожать природу, а прибыль увозить в офшор, но и справедливо делиться с обществом, то есть платить налоги там, где их заработал. Тем самым будет обеспечено уважение и к простому человеку, и к окружающей среде, в которой мы живем.

При этом я – однозначный сторонник сохранения суверенитета государств в составе ЕС и против федерализации, то есть образования единых «Соединенных Штатов Европы».

— Самая большая внешняя граница ЕС в Литве – с Беларусью. Предположим, что Беларусь уже запустила свою АЭС. Зная законы и позицию Литвы, нужно ли через ЕП давить на Брюссель прекратить любые взаимоотношения с Беларусью? Насколько это реально в общем контексте ЕС, если мы знаем, что только Польша поддерживает строгую позицию Литвы в этом вопросе?

Не может быть речи о разрыве отношений с Беларусью. Это – ближайший сосед. Да, по атомной энергетике у нас, к сожалению, разные позиции. Это основная проблема в наших отношениях. Неприятно, что этот рискованный объект белорусы вместе с россиянами строят прямо возле нашей столицы, на небезопасной площадке, что уже подтверждено экспертами ЭСПОО, то есть это не только позиция Литвы, но и мнение всего международного сообщества. И не дай Бог случится авария – пострадают от этого и литовцы, и белорусы, и все жители Вильнюсского края, независимо от национальности. Это опять же – пример, как ради наживы крупные бизнес-компании рискуют жизнями и здоровьем простых людей.

Что делать в этих условиях? Мы пытались найти общий язык с Минском, отговорить, переубедить. Мы готовим все возможные меры со своей стороны, чтобы обойтись без электричества с этого опасного объекта, чтобы у белорусских властей не было дополнительных аргументов далее закапывать народные деньги в эту бесперспективную, убыточную и рискованную отрасль. Мы не имеем ничего против соседей, но все мы знаем – отношение к качеству и безопасности на постсоветском пространстве пока оставляет желать лучшего. Вот ведь автомобили и мы, и сами россияне предпочитаем покупать западные, не российские – они и надежнее, и удобнее. А что уж говорить про такую сложную сферу, как атомная энергетика, где под угрозу ставятся судьбы сотен тысяч людей.

Мы будем далее искать меры воздействия на Беларусь, чтобы проект БелАЭС был более безопасным и не стал надмогильным камнем для Вильнюса и всего нашего многострадального, многонационального, пограничного региона, как произошло с Чернобылем. Это требует инвестиций, более плотного сотрудничества с соседями и международным сообществом, но мы обязаны отложить в сторону амбиции и гарантировать безопасность. Это наш долг перед избирателем, перед нынешними и будущими поколениями.