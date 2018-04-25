Брюссель критикует антиимиграционный блок внутри ЕС

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Верховный комиссар Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подвергла критике решение своей исторической родины — Италии — закрыть свои порты для судов неправительственных спасательных организаций, а также ряд других государств-членов ЕС, за поддержку антиимиграционной линии. Такими странами являются Австрия и страны Вышеградской группы — Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, напоминает АЗЕРТАДЖ.

«Мы продолжим работу над партнёрством со странами Африки по вопросу миграционного кризиса. В частности, это означает инвестиции со стороны государств-членов, вложение средств в сотрудничество с Африкой, это означает продолжение работы с органами ООН, это означает равный вклад каждой страны на основе солидарности и ответственности за тех, кто имеет право на международную защиту», — заверила в то же время Могерини.