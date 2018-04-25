Брюссель подготовил план действий на случай жесткого Brexit

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Еврокомиссия разработала план экстренных действий в случае выхода Великобритании из ЕС без подписания соглашения с Брюсселем. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что пакет Еврокомиссии из 14 предложений охватывает различные сферы и направлен на то, чтобы «избежать наиболее негативных последствий жесткого Brexit».

В частности, странам — членам ЕС рекомендуется принять меры «по решению проблемы статуса проживания и социального обеспечения граждан Великобритании в Европе», ожидая взаимных шагов со стороны Лондона.

Предлагается также принятие более десятка законодательных актов с целью смягчения жесткого Brexit и «обеспечения определенной преемственности» в отношениях между ЕС и Соединенным Королевством. Речь идет, в том числе, «о праве на полеты, сертификатах безопасности полетов, квотах на углеводородные соединения».

Часть законодательных актов касается финансовых услуг — сферы, лидером в которой является Великобритания. Брюссель выступает, в частности, за то, чтобы европейские континентальные компании продолжали использовать расчетно-клиринговые центры на Британских островах и другую финансовую инфраструктуру, чтобы не допустить хаоса на рынках.

В то же время, в пакете ничего не говорится о главной на сегодня проблеме, связанной с границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода Великобритании из ЕС.

Накануне сообщалось о том, что Лондон также начал полномасштабную подготовку к жесткому Brexit. В частности, Британия намерена повысить готовность военнослужащих.

Напомним, Брюссель и Лондон 25 ноября утвердили сделку по условиям Brexit, однако премьер-министр Тереза Мэй Мэй отложила голосование за нее в парламенте Великобритании.

korrespondent.net

Photo by robynmack96 on Foter.com / CC BY