Брюссель представил стратегию ЕС по защите климата до 2050 года

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Выброс парниковых газов в Евросоюзе может быть сведен к нулю в ближайшие 30 лет. Еврокомиссия в Брюсселе представила стратегию по защите климата на период до 2050 года. В ней содержится восемь сценариев развития, два из них предполагают сокращение выброса парниковых газов на 100%. Остальные шесть, как и соответствующая стратегия, выработанная в Германии, предусматривают возможность сокращения вредных выбросов на 80-95%.

Для реализации этой стратегии, по словам комиссара ЕС по вопросам климата Мигеля Ариас Каньете, потребуются инвестиции в объеме до 290 миллиардов евро в год. В то же время страны Евросоюза смогут в совокупности экономить почти такую же сумму на импорте энергоносителей. Согласно планам Брюсселя, экономика в ЕС продолжить расти, несмотря на структурные изменения, и к их завершению дополнительный рост составит 2 процента.

В документе говорится в первую очередь об отказе от использования нефти, природного газа и каменного угля, при сгорании которых в атмосферу выбрасывается углекислый газ. Кроме того, предлагается резко сократить эмиссию парниковых газов при промышленном производстве и в сельском хозяйстве. Сокращению содержания углекислого газа в атмосфере должны также способствовать лесопосадки.

Согласно планам Еврокомиссии, в 2050 году электроэнергия должна обеспечивать более половины всего энергопотребления (как минимум в два раза больше, чем сейчас). Граждане европейских стран будут не только ездить на электромобилях, но частично и отапливать жилье электричеством, 80% которого будет производиться из возобновляемых источников и 15% на АЭС.

Согласно нынешним целям ЕС на период до 2030 года, предусматривается снижение выбросов парниковых газов на 40% по сравнению с уровнем 1990 года. На данный момент Евросоюзу удалось добиться снижения выбросов на 22%.

На будущей неделе в польском Катовице откроется 24-я Конференция ООН по изменению климата. Ее участники в очередной раз попытаются договориться о реализации Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Оно поставило глобальную цель — ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию, а желательно и полутора. На Евросоюз приходится всего 10% глобальной эмиссии парниковых газов.

Напомним, по данным ООН, в прошлом году выбросы двуокиси углерода в мире снова возросли и достигли 53,5 миллиарда тонн.

korrespondent.net