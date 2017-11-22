Брюссель рад улучшению связей с Республикой Беларусь, но будет продолжать давление по БелАЭС

С приближением саммита Восточного партнерства Евросоюза брюссельские чиновники с удовлетворением отмечают улучшение отношений с Республикой Беларусь, но одновременно обещают Литве, что будут требовать от Минска обеспечения безопасности строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).

В понедельник представитель Еврокомиссии сообщил журналистам, что за последние два года отношения с Минском улучшились, об этом свидетельствует отмена санкций в обмен на освобождение политических узников.

По правилам Брюсселя, чиновник говорил с условием, что его фамилия не будет раскрываться, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.

Руководители Еврокомиссии и Совета руководителей Европы в этом году пригласили белорусского президента Александр Лукашенко на саммит, но президент решил делегировать министра иностранных дел. Брюссель и Минск также возобновили регулярные консультации.

По словам дипломатов, во время консультаций представители Литвы и Польши критически отнеслись к приглашению А. Лукашенко. Президент Литвы Даля Грибаускайте по причине сомнений в безопасности БелАЭС и совместных военных учений с Россией не одобряет возобновление более тесного диалога с Белоруссией.

Представитель Еврокомиссии, представляя предстоящий в пятницу саммит ЕС, заверил, что Евросоюз и далее будет призывать Белоруссию соблюдать высшие стандарты безопасности.

“По множеству поводов мы поднимали вопрос безопасности атомной электростанции, включая регулярные встречи координационной группы. Эксперты Генерального директората Еврокомиссии по энергетике поддерживают тесные связи, как с белорусскими, так и с литовскими экспертами, понимая, что станция строится в 20 километрах от Литвы”, – сказал чиновник.

“Мы демонстрировали и будем демонстрировать полную солидарность с Литвой и с другими соседними странами, которые озабочены безопасностью этой атомной станции”, – сказал он.

Литовское правительство утверждает, что атомная станция в 40 километрах от Вильнюса строится без соблюдения стандартом безопасности и охраны окружающей среды. Минск эти претензии отметает.

Стремясь осложнить реализацию проекта, Литва обещает блокировать поставки электроэнергии с этой станции на литовский рынок. Литовское правительство два года назад также обратилось к Брюсселю, призывая начать дискуссии на уровне ЕС по бойкоту электроэнергии с небезопасных станций, но не получила поддержку ни Еврокомиссии, ни других стран Евросоюза.

BNS

Метки: Литва