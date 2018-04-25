Брюссель уменьшает долю ЕС в финансировании закрытия Игналинской АЭС

Еврокомиссия (ЕК) указала, что Литва должна увеличить свой вклад в финансирование работ по закрытию Игналинской АЭС (ИАЭС).

В утвержденном комиссией в среду проекте регламенте говорится, что Евросоюз (ЕС) в бюджете 2021-2027 годов будет финансировать не более 80% расходов, а Литва и другие международные доноры — 20%.

В нынешнем бюджете доля финансирования Литвы составляла 14%.

Брюссельские должностные лица говорят, что вклад Литвы увеличивается с учетом улучшения экономической ситуации Литвы, с целью улучшения ее отчетности и на основании рекомендации Европейской счетной палаты.

«Общая максимальная доля общего финансирования Союза, применяющаяся в соответствии с этим проектом, не должна превышать 80%. Остальное финансирование должно быть выделено из ресурсов Литвы и дополнительных источников, помимо бюджета Союза», — говорится в документе.

Литовское правительство на переговорах с государствами-членами и Европарламентом (ЕП) намерено добиваться более благоприятных условий по части финансирования.

«Предстоят долгие и интенсивные переговоры, и у нас довольно много аргументов в пользу корректирования этого процента», — сказал BNS министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Литва обязалась закрыть ИАЭС при вступлении в ЕС. Станция полностью прекратила выработку электроэнергии в конце 2009 года. Работы по прекращению эксплуатации могут продложаться до 2038 года.

ЕК предлагает выделить в бюджете ЕС на период 2021–2027 годов на закрытие ИАЭС 552 млн евро. Литовское правительство просило выделить 780 млн евро.

Сейчас в Литве активно рассматривается возможность устранить из проектов закрытия станции контролируемое российской госкорпорацией «Росатом» предприятие Nukem и привлечь вместо него западные компании.

BNS