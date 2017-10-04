Брюссель вступился за Ригу и оштрафовал Вильнюс

Еврокомиссия в понедельник оштрафовала литовскую государственную железнодорожную компанию Lietuvos geležinkeliai (LG) на 27,87 млн евро за то, что она ограничила конкуренцию, разобрав в 2008 г. рельсы на участке железнодорожных путей из Мажейкяй в Реньге (Латвия).

«То, что в целях защиты от конкуренции предприятие разбирает общественную железнодорожную инфраструктуру, не имеет прецедента и неприемлемо», – заявила ответственная за политику конкуренции еврокомиссар Маргрет Вестагер.

Литва может обжаловать штраф в Суде ЕС в Люксембурге. Кроме того, уплата штрафа не отменяет обязанности устранить нарушение, а пострадавшие страны могут подать иски.

На протяжении почти десятилетия латвийские бизнесмены указывали на то, что Литва разобрала дорогу, чтобы перенаправить нефтеналивные грузы польской компании PKN Orlen с Вентспилсского порта на Клайпеду.

В преддверии нынешнего решения Латвия официально вручила ноту с требованием восстановить разобранный участок путей и возможность перевозки грузов для ГАО «Латвийских железных дорог».

Весной прошлого года ЕК предъявила Литве ультиматум о том, что за разобранный участок пути компания должна разделить виды деятельности или же заплатить штраф в размере до 10% оборота (43 млн евро), а также восстановить участок путей, что может обойтись еще в 20 млн евро.

Должностные лица Литвы публично уверяют, что рельсы в 2008 г. были разобраны из соображений безопасности. Тогда работало правительство во главе с Гядиминасом Киркиласом, министром сообщений был Альгирдас Буткявичюс, а LG возглавлял Стасис Дайлидка.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая «не замечала» разобранных рельс почти десять лет, поспешила отчитать нерадивых железнодорожников.

Безответственное поведение Lietuvos geležinkeliai нанесло ущерб государству, заявила Грибаускайте.

«Новое руководство Министерства сообщений, а также LG преследует шлейф халатности и ошибок прежнего руководства. Долгие годы несколько правительств терпимо относились к «государству в государстве» и безответственному поведению, что причинило ущерб финансам и репутации всей страны», – заявила Грибаускайте.

Почему президент не видела железнодорожной блокады Латвии до сих пор? Об этом Грибаускайте не сообщила.

Инф. «ЛК»

Метки: N40 (1180) 5 октября, Брюссель, Еврокомиссия, штраф