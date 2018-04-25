Брюссельцы теряют в пробках около 100 часов в год

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Ежедневная бельгийская газета «De Tijd» попросила своих читателей принять участие в опросе по поводу дорожных пробок путем отправления в редакцию онлайн информации, позволяющей измерять время, которое участники проводят за рулем автомобиля, в автобусе или поезде по пути на работу. В эксперименте приняли участие более 22 000 жителей, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на газету.

По итогам исследования, за весь прошлый год пассажиры потеряли в пробках в среднем почти 100 часов. Цифры относятся к самым популярным маршрутам во Фландрии и Брюсселе.

Другой вывод состоял в том, что заторы в час пик больше не являются проблемой для Антверпена. Более мелкие города, такие как Мехелен, Лёвен, Кортрейк и Хасселт, также сталкиваются с длинными и продолжительными заторами. В Мехелене в час пик время в пути увеличится на 75 процентов по сравнению с обычной ситуацией.