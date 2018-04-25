Брюссельский аэропорт берет на работу аутистов

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Уже месяц, как шестеро людей, страдающих аутизмом, работают в аэропорту Брюсселя, будучи задействованы в проверке багажа пассажиров.

«Наш выбор был осознанным решением», — сообщили собкору АЗЕРТАДЖ в отделе кадров охранной фирмы G4S, имеющей контракт с аэропортом на проверку багажа в Завентеме.

Аутисты обладают всеми навыками, которые необходимы для работы, сказали в ходе телефонного интервью. «Такие характеристики, как способность концентрироваться и перфекционизм, очень важны для этой работы. Мы изучили, какие люди обладают этими качествами, и были удивлены, когда выяснилось, что у аутистов высокая степень концентрации. Пилотный проект работает уже более месяца и мы очень довольны. Наши новобранцы быстрее замечают нарушения. Они могут и дальше быть задействованы на проверке багажа, — сказала респондент. Мы хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали себя счастливыми на работе».