Будапешт раскритиковал нынешние власти Украины

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Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш считает «полуфашистским» украинский закон об образовании и настаивает на внесении изменений. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-служба правительства Венгрии.

«Украина в настоящее время имеет правительство, которое попирает права меньшинств, которое приняло «полуфашистский» закон об образовании», — сказал он, добавив, что Венгрия продолжает внесении изменений в законодательство.

Отвечая на вопрос о президентских выборах в Украине, Гуйяш сказал, что «искренне надеется, что Венгрия сможет достучаться до новой администрации, поскольку они не смогли общаться с нынешней».

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины не представляются возможными.

korrespondent.net