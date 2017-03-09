Будем жить или выживать?

В первый день марта, когда торговые сети встретили покупателей повышенными ценами на акцизную продукцию, министры финансов и социальной защиты и труда представили средствам массовой информации планы по изменению системы налогооблажения и социальных льгот. В планируемой реформе налоговой системы не осталось налога «на солидарность» (фактический прогрессивный налог) и налога на автомобили.

Налоги: в пользу бедных

По данным отчета Еврокомиссии, неравенство доходов в Литве одно из самых больших в Евросоюзе. В плане мер по реализации правительственной программы для сокращения бедности должны быть предприняты комплексные налоговые меры.

Министр финансов Вилюс Шапока на встрече уверял, что средний класс не будет обременен дополнительными налогами, а для тех, кто зарабатывает минимально, налоги будут снижены. На работающих не лягут дополнительные налоги.

«Мы намерены объединить подоходный налог и взносы в Фонд социального страхования («Содра»), чтобы они были на стороне работающего. После этой трансформации ничего не изменится, технически поменяется тариф, но это предоставит возможность для последовательного повышения не облагаемого налогами минимума доходов, чтобы реальный тариф, который платит население, был как можно ниже. Не облагаемый налогами минимум доходов будет последовательно расти, и люди смогут прогнозировать свои доходы», – сказал Шапока.

Вице-министр финансов Дайва Брасюнайте на пресс-конференции сказала, что планируется пересмотреть вопрос налогообложения мелкого бизнеса, предложить годовой «отпуск» от налогов и взносов для начинающегося бизнеса, также планируется предложить стопроцентную льготу на реинвестируемую прибыль.

По утверждению Шапоки, пока невозможно сказать, когда вновь будет повышен размер не облагаемого налогом дохода. Кстати, с повышением в начале этого года не облагаемого налогом дохода с 200 до 310 евро бюждет недополучит около 150 млн евро.

Шапока заверил, что пока не будет приведена в порядок нынешняя налоговая система, никаких дискуссий о новых налогах в правительстве не будет. Он отметил, что в ближайшее время планируется проанализировать действующие сейчас налоговые льготы и решить вопрос об их целесообразности.

Отвечая на вопрос по поводу льготного тарифа налога на отопление, Шапока подчеркнул, что льготы на этот тариф надо отменить, так как он не является социально справедливым. Вместе с тем, как заверил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис, планируется увеличить величину компенсации за отопление, компьютеризировать процесс подготовки необходимых документов для получения компенсации.

Реформа пенсионной системы

Первые решения по пенсионной реформе планируется принять в ближайшее время, однако реформа может продлиться до конца 2019 года, отмечено в плане мер по реализации правительственной программы.

Уже в первом квартале этого года накопившийся долг Фонда социального страхования («Содра») планируется перенести в государственную казну. В конце прошлого года долг фонда достигал 3,894 млрд евро, из них 3,594 млрд составили кредиты, предоставленные правительством.

В первом квартале также планируется утвердить требования к формированию и управлению резервным фондом «Содры», который сейчас не накапливается. Ожидается, что к 2020 году доля резервного фонда для пенсий будет не менее 400 млн евро.

Основную часть реформы пенсионной системы планируется реализовать в следующем году, отметил министр Кукурайтис. К концу 2018 года намечается оценить возможность перенесения финансирования пенсионных фондов второй ступени из Фонда соцстрахования в бюджет, также планируется оценить возможности совершенствования пенсионных фондов второй и третьей ступени, поощрять профессиональные пенсионные накопления.

Министр финансов Шапока считает, что в пенсионных фондах второй ступени жителям с минимальными накоплениями необходимо предложить более активно участвовать в накоплении своей пенсии, либо вернуться в Фонд социального страхования.

В 2018 году также планируется оценить возможности сокращения взносов в Фонд соцстрахования, оценить возможность отказа от ограничения размера пенсий из этого фонда, дополнительную часть пенсии рассчитывать с учетом всех подлежащих страхованию доходов физического лица.

Полностью реформу пенсионной системы планируется завершить в 2019 году, путем подготовки и реализации плана частичного финансирования общей (основной) пенсии из госбюджета. Правительство надеется, что предлагаемые меры, с учетом роста экономики и фонда заработной платы, к 2020 году позволят повысить индексированные средние пенсии по старости на 27,5%.

Кстати, по словам министра финансов, сократив объемы теневой экономики только на десять процентов, можно было бы увеличить пенсии на 90 евро.

В конечном итоге реальный уровень жизни людей будет зависеть не только от доходов: зарплат, пенсий, но и от уровня цен на товары и услуги.

Галина Николаева

Метки: N10 (1150) 9 марта, акцизная продукция, налоги, реформа