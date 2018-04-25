Будет ли путаница с зарплатами?

🔊 Воспроизвести

С 1 января 2019 года вступают в силу изменения Закона о государственном социальном страховании, в соответствии с которым все выплаты переносятся на работника. При объединении налогов работников и работодателей зарплата работника на руки увеличится в 1,289 раза. Эти изменения найдут отражения и в документах, но должны ли в этом случае сами работники предпринимать какие-то действия?

Как утверждают специалисты Государственной инспекции по труду, в этом случае при изменении договора согласия работников не являются обязательными, но рекомендуется их информировать до разумного срока.

В законе установлено, что до вступления в силу закона работодатель обязан пересчитать заработную плату работника «на бумаге», увеличив ее в 1,289 раза и соответственно изменив трудовой договор с работником без его предварительного согласия.

Кроме того, установлено, что после пересчета заработной платы она не может быть уменьшена, а в случае необходимости ее округления она должна быть округлена в пользу работника.

До вступления этого закона в силу бывшая заработная плата работника по трудовому договору нетто («на руки») не может быть уменьшена в связи с пересчетом заработной платы работника по трудовому соглашению и (или) переноса выплат страхователя по государственному социальному страхованию застрахованному человеку, подчеркивают работники Государственной инспекции по труду.

Положения этой части закона применяются также в отношении страхователей и застрахованных лиц, имеющих отношения, по своей сути соответствующих трудовым отношениям и застрахованным по государственному социальному страхованию.

Если заработная плата работника была уменьшена, то в порядке, установленном Трудовым кодексом, работник имеет право обратиться в Комиссию по трудовым спорам.

Также с учетом того, что меняется заработная плата работника, надо отметить, что работодатели должны пересмотреть и системы оплаты труда, если предусмотренные в них размеры заработной платы представлены в евро.

Введение новой реформы может внести путаницу в отношении заработной платы, рассказала в эфире передачи «Labas rytas, Lietuva» телеканала LRT лектор юридического факультета Вильнюсского университета, адвокат Вида Пятрилайте.

«Это может вызвать некоторую путаницу, неопределенность в отношении заработной платы, полученной в январе, поскольку все поправки вступают в силу одновременно», — заявила Пятрилайте.

Пятрилайте подчеркивает, что хотя «на бумаге» зарплата и вырастет, фактически никаких изменений с оплатой труда не произойдет.

«Все работодатели обязаны умножить заработную плату работника, согласованную в трудовом договоре, на коэффициент 1,289. Это означает, что все зарплаты «на бумаге» увеличатся. Однако из-за уплаченных налогов вознаграждение на руки не изменится», — пояснила юрист.

Информация «ЛК»