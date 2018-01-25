Будет поощряться потребление самых дешевых лекарств

Министерство здравоохранения представило обществу на согласование проект закона, в соответствии с которым врач, выписывая пациенту в первый раз или после перерыва компенсируемое лекарство под общим названием, в рецепте должен сделать пометку «Первое назначение», а аптеки в таких случаях (т. е. новым пациентам) будут обязаны выдать самые дешевые лекарства и таким образом смогут продать их больше.

По утверждению вице-министра здравоохранения Кристины Гаруолене, таким образом поощряются использование генерных лекарств и повышение конкуренции между производителями лекарств, чтобы они конкурировали в политике цен и старались стать производителями самых дешевых лекарств, включенных в прейскурант под общим названием.

«Большинство людей все еще считает, что самое лучшее лекарство – то, которое стоит дороже, однако это на самом деле не так. Все лекарства, содержащие одни и те же активные вещества, – одинаково качественны и отвечают поставленным требованиям. Различаться может только упаковка, цвет или форма таблеток, т. е. только внешний вид. Поэтому чтобы люди как можно рациональнее расходовали деньги на лекарства, мы побуждаем их покупать как можно более дешевое качественное лекарство и не переплачивать, когда в этом нет необходимости», – сказала вице-министр Гаруолене.

По ее утверждению, аптекари уже давно знают и на практике предлагают пациентам самое дешевое лекарство, но использование генерных препаратов все еще остается низким. Однако, по словам специалистов Министерства здравоохранения, предлагаемая в этом законопроекте приписка «Первое назначение» станет как бы указанием аптекарю, что пациенту следует выдать самое дешевое лекарство этой группы.

Стало быть, работающий в аптеке фармацевт, получив рецепт с пометкой «Первое назначение», должен показать пациенту самое дешевое компенсируемое лекарство. За исключением случаев, когда нет возможности выдать требуемое количество самого дешевого лекарства, не нарушая при этом внутренней упаковки (например, лекарства упакованы во флаконе по 100 таблеток, а в рецепте выписано 30 таблеток). В таком случае предлагается выдать (продать) другое по дешевизне компенсируемое лекарство, которое без нарушения внутренней упаковки можно поделить так, чтобы было выдано указанное в рецепте или близкое к нему количество.

Министерство здравоохранения обращает внимание на то, что такой порядок – не новинка в Европе, он практикуется и в Латвии. Кроме того, такой порядок применялся и в некоторых других странах в целях поощрения более рационального использования генерных лекарств.

Если этот законопроект будет одобрен, то планируется, что он сможет вступить в силу с 1 апреля 2018 года.

Метки: N4 (1196) 25 января, министерство здравоохранения