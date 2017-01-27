Будет созвана внеочередная сессия сейма Литвы для принятия Закона об основах защиты права ребенка

После приведшей к смерти ребенка вспышке насилия в феврале будет созвана внеочередная сессия сейма Литвы для принятия Закона об основах защиты прав ребенка, подтвердила BNS первый вице-спикер сейма Рима Башкене.

По ее словам, хотя парламентарии уже выступили с инициативой сбора подписей за проведение внеочередной сессии, это было бы проще сделать решением правления сейма.

“Есть инициатива членов сейма, и я ее очень ценю, и коллег, которые подпишутся, тоже, но нужно собрать 47 подписей членов сейма. Думаю, что правление, которое соберется в среду, обязательно поддержит предложение о созыве внеочередной сессии, и так будет проще – по приглашению правления”, – сказала Р. Башкене.

По ее словам, во время сессии будет рассмотрен подготовленный Министерством социальной защиты и труда целый пакет поправок, а время до начала внеочередной сессии, которая предварительно планируется на 14 февраля, будет посвящено обсуждению проектов и дискуссиям.

“Будет внесен не только этот проект (парламентариев), мы говорим о Законе об основах защиты прав ребенка, который вносит министерство. Мы проведем дискуссии, ответим на вопросы, будет не стихийное принятие закона, а будут объявлена повестка дня и дискуссии на эту тему. Межсессионный период предназначен для работы, это не каникулы, поэтому будем работать очень ответственно. Мысль такая, чтобы проводить сессию после подготовки”, – подчеркнула зампредседателя сейма.

В пятницу утром умер сильно избитый четырехлетний мальчик, который в особенно тяжелом состоянии в среду вечером был доставлен в больницу из дома в Кедайняй. Подозреваются мать мальчика и его отчим, в пятницу прокурор обратится в суд за санкцией на их арест.

BNS

Метки: защита прав ребенка, Литва, Рима Башкене, сессия сейма