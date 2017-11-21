  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.11.21 Текущий номер: N46 (1186) 16 ноября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Будущие заводы VMG в Клайпеде ускорят поставки продукции для сети Ikea

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 21, 13:00   |   Комментариев: 0

Будущий комплекс из трех заводов и логистического центра в Клайпедском районе, стоимость которого составляет 210 млн. евро, поможет одной из крупнейших в странах Балтии группе деревообрабатывающих и мебельных предприятий Vakaru medienos grupe (VMG) быстрее поставлять продукцию для шведского мебельного концерна Ikea, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Это позволит нам оптимизировать логистическую цепь, потому что продукция всех фабрик VMG будет распределяться из одного центра, это позволит эффективнее заполнять грузовые автомобили или контейнеры. Грузы будут комплектоваться из изделий разных фабрик, поэтому сразу смогут поступать в магазины Ikea во всем мире в обход промежуточных складов Ikea”, – сказал глава правления VMG Сигитас Паулаускас.

По его словам, сеть Ikea также поощряет игроков литовской мебельной промышленности работать совместно и поставлять продукцию совместно.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿