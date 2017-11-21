Будущие заводы VMG в Клайпеде ускорят поставки продукции для сети Ikea

Будущий комплекс из трех заводов и логистического центра в Клайпедском районе, стоимость которого составляет 210 млн. евро, поможет одной из крупнейших в странах Балтии группе деревообрабатывающих и мебельных предприятий Vakaru medienos grupe (VMG) быстрее поставлять продукцию для шведского мебельного концерна Ikea, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Это позволит нам оптимизировать логистическую цепь, потому что продукция всех фабрик VMG будет распределяться из одного центра, это позволит эффективнее заполнять грузовые автомобили или контейнеры. Грузы будут комплектоваться из изделий разных фабрик, поэтому сразу смогут поступать в магазины Ikea во всем мире в обход промежуточных складов Ikea”, – сказал глава правления VMG Сигитас Паулаускас.

По его словам, сеть Ikea также поощряет игроков литовской мебельной промышленности работать совместно и поставлять продукцию совместно.

BNS

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