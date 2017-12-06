Будут ли политики вмешиваться в уборку картофеля?

Вмешательство политиков в деятельность предприятий – дело ненужное и вредное. Казалось бы, с этим согласны разные по идеологии политики. Кажется, в этом направлении развивается политика на протяжении уже не одной каденции. В правлениях государственных предприятий появляются независимые члены правления. А при вступлении в зону евро Литва обязалась провести в этой сфере еще больше реформ.

Если у кого-то еще были иллюзии по поводу того, в какой мере нужно разрешать политикам вмешиваться в деятельность предприятий, они должны были развеяться в период «лесникогейта», т. е. в ходе реформы лесничеств. Реформа, которая, помимо всего прочего, показала, как на первый взгляд невинное число «42», включенное в подходящий закон, может затормозить всю реформу. Если реформа лесничеств должна была чему-то поучить, то тому, что если деятельность отдельных предприятий начали бы регулировать законами, это означало бы дать политикам право и инструмент вмешиваться в их деятельность.

Обсуждаемая сейчас в Сейме новая редакция Закона о стратегических предприятиях – это простая в нескольких аспектах мысль.

Во-первых, новый вариант закона был бы применим не только на принадлежащих государству предприятиях, но и на нескольких частных предприятиях. Политикам предоставляется право вмешиваться в их деятельность. Не в деятельность государственных предприятий или акционерных обществ, а частных, где у государства 0,0 проц. акций: Achema, Lietuvos Telia и Orlen Lietuva.

Это значит, что будет сформирована специальная комиссия, которая получит право отзывать заключенные этими частными предприятиями сделки.

Не рекомендовать, не предупреждать, не устанавливать правила (например, литовским предприятиям запрещается вести торговлю с Северной Кореей), а приходить на предприятия и отзывать заключенную сделку, в рамках которой уже уплачены деньги или доставлены товары, сырье и др.

Более того, эта комиссия сможет не разрешать продавать часть акций частной компании другому частному инвестору. Это значит, что если, например, предприятие сталкивается с трудностями, у него нехватка денег и оно хочет продать часть акций, власть может не разрешить этого. Что тогда делать предприятию? Объявить банкротство? Или просить субсидии у налогоплательщиков?

Еще более странно, что на деле право отозвать заключенные договоры будет иметь… правительство. На 27-м году независимости именно правительство будет решать, разрешить ли частному предприятию заключать сделку. Это напоминает анекдот о соседях, что живут за кордоном: «Почему во время уборки картофеля очень активен «Фейсбук» Лукашенко? Люди размещают фото картошки и спрашивают: «Уважаемый президент, эту картошку на семена или для пищи?»

Опасностей тут еще больше. Если сейчас такой порядок распространяется на Achema, Orlen и Telia, то завтра правительство может начать напрямую управлять и другими частными предприятиями. Потому что критерии – крупное предприятие, на котором работает много людей, могут быть легко применены и к другим компаниям. Если критерий – «крупное предприятие», то сто крупнейших предприятий Литвы можно включить в перечень стратегических, и тогда уже не владельцы бизнеса, а правительство будет решать, как распоряжаться бизнесом.

Во-вторых, наряду с частными предприятиями в новой редакции закона «спряталось» и не одно государственное предприятие, которому в другой форме могут грозить реформы, это, например, Telecentras, Lietuvos paštas и другие. Если государственное предприятие включено в перечень стратегических предприятий, то для существенной перестройки или организации такого предприятия уже недостаточно воли правительства, нужно и голосование в Сейме. А как Сейм может затянуть реформы, мы уже видели на примере «лесникогейта».

Словом, очередная хорошая инициатива – пересмотреть действующий Закон о стратегических предприятиях – превратилась невесть во что. К счастью, есть несколько выходов.

Вариант А – оставить ныне действующий Закон о стратегических предприятиях. Это значит, что важные стратегические предприятия и впредь будут под контролем государства, а частные предприятия и дальше смогут сами принимать решения без вмешательства правительства. Такая редакция закона действует уже не один год и может оставаться в силе и дальше.

Вариант В – из новой редакции закона вычеркнуть Achema, Orlen и Telia. Это облегчит реализацию всего закона, так как в стратегическом перечне остались бы только предприятия, принадлежащие государству по праву собственности. И вправду, в таком случае каждому государственному предприятию государство могло бы установить очень точные требования и ограничения, пользуясь правами собственности намного точнее и строже, чем законом.

Если новая редакция закона будет принята такой, как предлагается сейчас, то она повредит трем частным предприятиям конкретно и инвестиционной привлекательности Литвы в целом.

Уже сейчас в Литве много неизвестности: в один день выдается разрешение на строительство, на другой день – отменяется. С принятием предлагаемой редакции закона власть сможет отменить решения предприятий. Более того, если ты инвестировал в предприятие в Литве, то никогда не будешь уверен, в какой перечень придумают в один прекрасный день включить твой бизнес политики.

Уже не говоря о том, что новый закон будет во вред и самому государству – потенциально затормаживая давно назревшие реформы или привлечение инвестиций на государственные предприятия.

А в конце концов, как отреагирует Литва, если, например, власти Польши заявили бы, что литовские предприятия в Польше обязаны согласовывать свои бизнес-планы с властями Польши? Напомню, Orlen Lietuvа – предприятие, принадлежащее полякам, а Telia – скандинавам. А ведь литовская власть сейчас поступает именно так!

Планируемое политиками и правительством вмешательство в деятельность частных предприятий – это полное противоречие декларируемой деполитизации управления деятельности государственных предприятий. Если политики начнут руководить еще и частными предприятиями, то мы не станем ни более защищенными, ни более богатыми. Просто еще в одной сфере жизнь будут регулировать политики.

Жильвинас ШИЛЕНАС, президент Литовского института свободного рынка

Метки: Achema, Lietuvos Telia, N49 (1189) 7 декабря, Orlen Lietuva