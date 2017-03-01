Бугорки у перехода

Идя по тротуару в сторону пешеходного перехода, вы кое-где можете заметить на покрытии странные бугорки. Оказывается, они устроены не для того, чтобы лучше стекала дождевая вода или чтобы пешеходы не поскользнулись зимой. Истинное назначение их совершенно другое. Короче говоря, эти бугорки помогают лучше ориентироваться людям с плохим зрением.

Проектирование пересечения дорог и тротуаров – это большой вызов городским архитекторам. Специалисты должны принять во внимание потребности всех участников движения, а эти потребности могут быть очень разными. Только позаботившись об этом, можно обеспечить, что все будут передвигаться безопасно.

Специальные тротуарные плитки с бугорками сообщают слабозрячему человеку об опасности впереди. Это средство чаще всего используется перед пешеходными переходами, однако разные его текстуры используются и в других местах.

Бугорки, расположенные на разном расстоянии, предупреждают слабозрячего о железнодорожной платформе или другом возвышении, с которого можно упасть. Подолговатые бугорки сообщают о трамваях или метро, которые ездят на уровне улицы.

К категории таких же специальных средств относятся и размещенные поперек дороги перед лестницей выпуклые полоски. Если они уложены параллельно направлению движения – пешеход знает, что впереди безопасно.

Инф. «ЛК»

Метки: N9 (1149) 2 марта, Бугорки у перехода, пешеходный переход