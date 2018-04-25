Бункеровочное судно Kairos — уже в Клайпеде

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В Клайпедском порту пришвартовалось крупнейшее в мире бункеровочное судно Kairos со сжиженным природным газом (СПГ). Около трёх недель оно стоит на якоре в литовских водах у берегов страны.

«Оно уже в порту», ​​- подтвердила BNS Довиле Рингис, представитель Дирекции порта.

Оператор терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) Klaipedos nafta ещё не смог прокомментировать действия судна в порту, поскольку в настоящее время Kairos находится в диспозиции другой компании — Nauticor.

«Наша первая планируемая операция возле судна-хранилища сжиженного природного газа запланирована на следующую неделю. Тогда мы сможем предоставить более подробные комментарии», — сказала BNS представитель Klaipedos nafta.

Судно Kairos будет использоваться Blue LNG — совместным предприятием немецкой компании Nauticor и Klaipedos nafta, помимо прочего, и для осуществления перегрузки СПГ с Independence на станцию ​​распределения СПГ.

СПГ бункеровщик был передан владельцем Babcock Schulte Energy (BSE) в порту Клайпеда компании-фрахтователю Blue LNG, совместному предприятию поставщика СПГ из Гамбурга Nauticor (владеет 90% акций) и литовской компании Klaipedos Nafta (KN, владеет 10% долей).

В ноябре 2015 года дочерняя компания Klaipedos nafta — SGD logistika — и ее партнёер Bomin Linde LNG (ныне Nauticor) подписали соглашение о совместной деятельности по совместной эксплуатации бункеровочного газовоза СПГ, после чего было основано предприятие Blue LNG.

Судно начали строить в 2016 году, а в феврале 2018-го состоялась церемония его инаугурации на верфи Hyundai Mipo Dockyard в Ульсане, Южная Корея.

BNS

Photo by -EZEK on Foter.com / CC BY-ND